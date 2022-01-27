/675577/التعادل-السلبي-يحسم-مباراة-الإسماعيلي-والمقاولون-العرب-فى-كأس-رابطة-الأندية

أنتهت مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الإسماعيلي أمام المقاولون العرب

التشكيل ضم كل من عمر رضوان في حراسة المرمى وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي في خط الدفاع ومحمد مخلوف ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي ووجيه عبد الحكيم في خط الوسط وكارميلوا ألجازنزا في خط الهجوم.

وجلس علي مقاعد البدلاء كلا من أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ومحمد عمار وعبد الله جمعه ومحمد عادل وعماد حمدي وعمر الوحش وجان موريل وسايكو كونتيه ودييجو فرناندو.

تشكيل المقاولون العرب أمام الإسماعيلي

وفي الجانب المقابل أعلن محمد عودة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في كأس الرابطة.

ويضم تشكيل المقاولون، حسن شاهين في حراسة المرمى وأمير عابد ومحمد سمير ومحمود عزت وحسن الشامي ومحمد مجلي وعماد فتحي وكريم مصطفى وأحمد داوودا ولويس إدوارد وأمادو انياص.

نتيجة مباراة الإسماعيلي والبنك الاهلي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي، بنتيجة هدف لهدف، في لقاء جمع بين الفريقين في ثالث جولات المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

نجح الإسماعيلي من افتتاح سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 16 من عمر المباراة، عن طريق وجيه عبد الحكيم، من خلال كرة قطعت عن طريق سايكو كونتيه مررها إلى عبد الرحمن مجدي الذي مررها إلى كارميلو لتصل الكرة إلى وجيه عبد الحكيم يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة تخترق شباك حارس مرمى البنك الأهلي.

حاول فريق البنك الأهلي في العديد من الفرص، من تعديل نتيجة المباراة، بعد هدف الدراويش المبكر في اللقاء، ولكن دفاعات ونظام الإسماعيليلة كانت بالمرصاد لفريق البنك.

العودة من أسامة فيصل

عاد أسامه فيصل في نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي بالهدف الأول لفريق البنك الأهلي، عن طريق أسامة فيصل، من خلال كرة طولية رائعة من وسط الملعب عن طريق محمد دبش إلى أسامة فيصل الذي انفرد بالمرمى من يمين منطقة الجزاء وسدد كرة بين قدمي حارس مرمى الإسماعيلي لتسكن الشباك.

وبهذا التعادل يواصل الإسماعيلي في صدارة المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة، برصيد 5 نقاط، فيما يحل البنك الأهلي في المركز السادس برصيد نقطتين.