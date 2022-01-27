/675582/الولايات-المتحدة-تؤكد-ضرورة-الانسحاب-الفوري-للمرتزقة-من-ليبيا

أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا، على كل الدول المعنية بضرورة الالتزام بقراري مجلس الأمن الدولي 2570 و2571 ودعم الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

دوت الخليج

السفارة الأمريكية أكدت في بيان نقله موقع "ليبيا الحدث" اليوم الخميس، إن ملايين الليبيين مستعدون للتصويت وتقرير مستقبلهم، وأن الوقت حان لاحترام إرادتهم، ما يحتم على المتنافسين على قيادة ليبيا أن يضعوا في اعتبارهم أن الشعب الليبي لن يقبل إلا القيادة التي تفرزها الانتخابات.

اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول النزاع الليبي

الولايات المتحدة كانت قد طالبت قبل أشهر من تركيا وروسيا الشروع فورا في سحب قواتهما من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول النزاع الليبي، ودعا القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز إلى "احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورا". ويبدد هذا الموقف الأمريكي في ظل الإدارة الجديدة لجو بايدن الغموض الذي لف لسنوات سياسة دونالد ترامب بشأن ليبيا.

سحب المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين

وأكد القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ، ريتشارد ميلز، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين أكتوبر، نطلب من تركيا وروسيا أن تبدآ فورا سحب قواتهما من البلاد وسحب المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين اللتين قامتا بتجنيدهم ونشرهم وتمويلهم في ليبيا .

وأضاف ميلز: نطالب من الأطراف الخارجية كلّها، بما في ذلك روسيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورا.

سياسة دونالد ترامب بشأن ليبيا

الموقف الأمريكي الحازم في ظل إدارة جو بايدن يبدد الغموض الذي لف لسنوات سياسة دونالد ترامب بشأن ليبيا. وبدا كأن ترامب دعم في وقت من الأوقات الرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر، على حساب حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.