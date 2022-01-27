أبرزهم أشرف زكى ودينا الشربيني.. قائمة النجوم المشاركة في حفل joy awards

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ينطلق مساء اليوم الخميس، حفل joy awards بالمملكة العربية السعودية على هامش فعاليات “موسم الرياض”، ويشارك في الحفل عدد كبير من النجوم المصرية والخليجية.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج قائمة النجوم المصرية والخليجية المشاركة في حفل joy awards وذلك خلال السطور القادمة.

نجوم الخليج المشاركين في حفل joy awards

يشارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس، ملحم زين، عايض يوسف، عبدالله السبع، عبد المجيد الرهيدى، عامر الحمود، بشير غنيم، بدر الشعيبى، حسن عسيرى، ابراهيم البكرى، سامى الجابر”.

حيث يُبث الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءًا من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءًا وحتى الختام.

ويُستهلّ الحفل بمرور النجوم والمدعوّين أمام عدسات المصورين والجهات الإعلامية، ويتخلّل برنامج الحفل إلى جانب الإعلان عن الفائزين عدد من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهدية متكاملة لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في هذه المنطقة.

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”، ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

نجوم مصر لمشاركين في حفل joy awards

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.

موسم الرياض

وهو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ويهدف لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وانطلق موسم الرياض للمرة الأولى في العام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وانطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، ليعود مرة أخرى خلال عام 2022.