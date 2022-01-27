عاجل- هانى الناظر يكشف لـ «دوت الخليج» تطورات إصابته بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الناظر لـ"دوت الخليج": "اتعرضت للإصابة بدور كورونا وبقالى أسبوع، والحمد لله ماشى على بروتوكول العلاج".

وتابع: "أتقدم بالشكر لكل من تفضل على بالسؤال والدعاء، والحمدلله فى تحسن، وربنا يكرمنى بتمام الشفاء بإذنه تعالى".

وكان الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعلن إصابة الدكتور هانى الناظر بفيروس كورونا، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وطالب متابعيه بالدعاء له.

وكتب جبر: "ألف سلامة.. صفحات فيس بوك مليئة بالدعاء للدكتور هانى الناظر وأنه يمر بأزمة صحية"، ومن جانبه رد الدكتور هانى الناظر قائلا: "ربنا يبارك فى حضرتك يا كرم بيه ويبارك فى صحتك، الحمد لله دور كورونا ويا رب يعدى على خير".