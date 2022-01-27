وزير الخارجية يشارك فى منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمُناخ

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب عن تقديره لانعقاد هذا الاجتماع الذى يوفر فرصة للحوار مع الدول صاحبة الاقتصاديات الأكبر فى العالم بهدف دعم الجهود الدولية الجماعية للتصدى لظاهرة تغير المُناخ، مضيفاً تطلعه إلى أن يساهم المنتدى، الذى يضم الدول الاقتصادية الكبرى صاحبة النصيب الأكبر من الانبعاثات المُلوثة، فى بلورة رؤية واضحة حول كيفية تحويل سياسات مختلف قطاعاتها الاقتصادية على نحو يُعزز من فاعلية الجهود الدولية فى مجال تغير المُناخ.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الوزير شكرى أشار خلال مشاركته فى الاجتماع إلى ما حققته الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر بجلاسجو من نجاح وزخم على صعيد الجهود الدولية فى مجال المُناخ، حيث نوه بأن اعتماد "برنامج عمل جلاسجو - شرم الشيخ الخاص بالهدف العالمى للتكيف مع تغير المُناخ" يُمثل تقدماً على صعيد جهود التكيف مع تغير المُناخ.
وأوضح أن مصر تدرك حجم المسئولية المُلقاة على عاتقها بوصفها رئيس الدورة المُقبلة للمؤتمر، واعتزامها البناء على ما تحقق خلال الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر، مبرزاً أن مصر تشهد حالياً مرحلة التنفيذ الفعلى على الأرض للالتزامات المُرتبطة بتغير المُناخ من خلال التأكيد على تنفيذ الالتزامات التى نص عليها اتفاق باريس حول تغير المُناخ وما شهده مؤتمر جلاسجو من تعهدات، منوهاً فى ذات الصدد باقتناع مصر أن التصدى لتغير المُناخ ليس مسئولية قاصرة على الحكومات بل تشمل أيضاً القطاع الخاص والمجتمعين العلمى والاكاديمى ومنظمات المجتمع المدنى.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى توضيح الوزير شكرى أن التمويل المخصص لعمل المُناخ الدولى لم يصل بعد للحجم أو السرعة المطلوبة، وهو ما نحتاج معه إلى العمل لتوفير تمويل مُيسر فى مجال تغير المُناخ، بجانب إعادة تعريف المعايير الخاصة بالمشروعات التى يمكن توجيه التمويل إليها لحشد أكبر قدر ممكن من التمويل لتحقيق الاسهامات المحددة وطنياً، فضلاً عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تبعات مستوى مديونية الدول النامية على قدرتها على الحصول على التمويل فى هذا الصدد.
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