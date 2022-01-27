صباحا للدروس وليلا للأفراح.. الجيزة تغلق قاعة على كورنيش النيل «فيديو»

جدة - نرمين السيد - تمكنت محافظة الجيزة من ضبط قاعة للأفراح على كورنيش النيل بحى شمال الجيزة تستخدم كمركز للدروس الخصوصية خلال الفترة الصباحية وتشهد إقبالا كبيرا من قبل الطلاب، الأمر الذى يمثل خطورة كبيرة على السلامة العامة.





وقام حى شمال بغلق القاعة ومصادرة محتوياتها والتى شملت حوالى 400 كرسى حديد وأجهزة صوت مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة. محافظة الجيزة تواصل مجهودات شفط مياه الأمطار وأعمال تجريد وتمهيد الطرق. جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور. وقد تم إخلاء القاعة من الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من أشرف بكر رئيس حى شمال، وسوف تتوالى الحملات لضبط مراكز الدروس الخصوصية وغلقها.

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