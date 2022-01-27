مميش: التجربة المصرية في قناة السويس الجديدة رؤية قائد وإرادة شعب

أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، أن سر نجاح التجربة المصرية فى مشروع قناة السويس الجديدة هو رؤية القائد وإرادة الشعب، موضحا أن التجربة بطلها الأول الرئيس السيسى والشعب، مشيرا إلى أن قناة السويس الجديدة أبهرت العالم.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم،اليوم، بحضور الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة والدكتور ماساكى سوذوكى نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من طلاب وباحثى الجامعة، كما أدار الندوة الإعلامي مصطفى المنشاوي.

وأشاد الفريق مهاب بالتعاون التاريخى مع الجانب اليابانى فى تطهير القناة وتدريب الكوادر، مشيرا إلى أن الجامعة المصرية اليابانية منارة للعلم والمعرفة والبحث العلمى ومنصة للانطلاق الى مصاف الجامعات العالمية.

ووجه كلمته لشباب الجامعة قائلا"انتم أمل مصر .. والمشاريع القومية لتامين مستقبلكم وناشدهم التحلى بالإرادة والأمل".

من جانبه استعرض الفريق مهاب مميش فى كلمته بالندوة الانجازات الكبرى والمشروعات القومية العملاقة التى تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسى فى محور قناة السويس والموانئ البحرية.

فى بداية الندوة، قال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة، إن الندوة تأتي فى إطار تعريف الطلاب بالتجربة المصرية فى إنشاء قناة السويس الجديدة وبالمشروعات القومية والتنموية العملاقة التى يتم تنفيذها فى مصر بهدف رفع الوعى لديهم وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن .

أكد الدكتور احمد الجوهرى أن الجامعة تسعى لمواكبة الانجازات الكبرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق إنجازات علمية وبحثية تساهم فى خدمة الأهداف الوطنية ودعم استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر 2030.

وأوضح أن تطوير منظومة البحث العلمى و جودة الإنتاج العلمى لعلماء الجامعة والنشر الدولى لأبحاثهم فى كبرى المجلات العالمية،كان كلمة السر فى أن تحتل الجامعة المرتبة الثانية محليا على مستوى الجامعات المصرية وتحصد المرتبة الـ 11 عربيا فى تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي.

وأضاف رئيس الجامعة ان معامل الجامعة تضم أحدث الأجهزة التكنولوجية فى العالم التى تم توفيرها، من خلال الجانب اليابانى والجايكا، كما نقدم أحدث البرامج العلمية والتربوية لبناء الإنسان وإعداد الكوادر المتخصصة للمشاركة فى مسيرة البناء.

وأضاف: نعد طلابنا للتخرج كرواد اعمال وندعم علماء الجامعة لتأسيس شركات ناشئة تطبيقا لابتكاراتهم العلمية.

وأشار إلى أن الجامعة تولى اهتماما بربط البحث العلمى بالصناعة، ونقل التكنولوجيا اليابانية إلى السوق المصرية، موضحا أنه تم إنشاء مركز التكنولوجيا الابتكارية ليكون بمثابة همزة الوصل بين الجامعة والصناعة من خلال نقل التكنولوجيا المتقدمة، لدعم الصناعة الوطنية وخطة التنمية المستدامة والأهداف القومية.