«الشناوي ليس الأخير» إصابات حراس منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا علامة مسجلة

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قبل بداية كأس أمم أفريقيا الحالية بالكاميرون، كان هناك اعتراضات شديدة من جانب الجماهير المصرية والمحللين بسبب تواجد 4 حراس في القائمة النهائية للفراعنة استعدادا للكان الأفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واختار عصام الحضري كلا من: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمود جاد، ومحمد صبحي، وذلك من أجل المشاركة في البطولة الأفريقية.

وقبل سفر بعثة منتخب مصر إلى الكاميرون تعرض محمد أبو جبل إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بجانب عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب، ليتأخر الثنائي عن السفر والاستعانة بطارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي.

ومع عودة أبو جبل والحضري لبعثة منتخب مصر، لعب الشناوي مباريات قوية حتى مباراة كوت ديفوار، وتعرض الحارس الأساسي للإصابة ليضطر الخروج ويشارك بدلا منه محمد أبو جبل ويساهم في صعود منتخب مصر للدور القادم.

وبذلك يكون مع منتخب مصر أبو جبل ومحمد صبحي، ومحمود جاد ويبتعد الشناوي عن المشاركة في الفترة المقبلة حتى الشفاء من إصابة العضلة الخلفية.

وتعود الذاكرة لكأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون وتعرض وقتها أحمد الشناوي الحارس الأساسي للإصابة في مباراة الافتتاح أمام مالي، ثم بعد ذلك يتعرض شريف إكرامي الحارس البديل للإصابة، ليتواجد عصام الحضري وحيداً للمشاركة في باقي مباريات البطولة.

كأس أمم أفريقيا

وتعلم عصام الحضري من الأحداث السابقة في كأس أمم أفريقيا 2017 ليختار حارس رابع إضافي ليساعد باقي المجموعة المتواجدة خلال البطولة الحالية.

رسمياً: محمد أبو جبل يحرس عرين مصر أمام المغرب بكأس أمم أفريقيا

تقرر وبشكل رسمي مشاركة محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك أمام المغرب، خلال المواجهة المرتقبة في كأس امم أفريقيا مساء الأحد المقبل.

وشارك محمد أبو جبل بديلا لمحمد الشناوي بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة كوت ديفوار أمس الأربعاء، وشارك جابسكي بدلا منه ليقدر مباراة قوية ويساهم في فوز منتخب مصر بركلات الجزاء الترجيحية والصعود لدور الـ 8.

ويغيب محمد الشناوي عن منتخب مصر خلال المواجهة المقبلة أمام المغرب بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وذلك بعد الإصابة خلال مواجهة كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا.

محمد الشناوي

وتلقى محمد أبو جبل الدعم الكامل خلال أحداث المباراة وقدم الوقت المتبقي بشكل ممتاز، وسيكون حارس مصر الأساسي خلال المواجهة المقبلة أمام المغرب الأحد المقبل.