/675585/بدءا-من-اليوم-وحتى-السبت-توقعات-التنبؤ-بالفيضانات-بالأمطار-الأيام-المقبلة

توقع مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الرى والموارد المائية سقوط الأمطار، بدءا من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل، مؤكدا انه من المتوقع أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية اليوم لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10مم وتتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحرى الشمالية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 5 مم.

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وعن يوم الجمعه توقع المركز بأن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم، وتتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحرى لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 5 مم، أما يوم السبت توقع المركز ايضا أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1- 5 مم.

الأرصاد: تحسن تدريجي بأحوال الطقس.. ودرجات الحرارة ستصل إلى 16 درجة مئوية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات العامة بالارصاد الجوية، منوها انه يوجد تحسن كبير في الاحوال الجوية مقارنة بلأمس، متوقعا أن تصل درجات الحرارة خلال الأيام القادمة تتراوح ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية في ساعات النهار، على القاهرة الكُبرى، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، بينما ترتفع درجة الحرارة إلى 19 درجة مئوية على جنوب البلاد.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج اخر الاخبار المذاع على قناة دي ام سي ـ موضحا أن ان فرص سقوط الامطار ما زالت قائمة، ولكنها ستكون خفيفه ، مشيرا إلى انه زلنا في شهر يناير ودرحات الحرارة سستراوح ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية، وفي ساعات الليل سنشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة تصل إلى 8 درجات مئوية على شمال البلاد، و10 درجات مئوية على جنوب البلاد.

وتابع شاهين أنه سيكون هناك نشاط كبير للرياح، مما يزيد الشعور بالبرودة، لذلك أكد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة سواء خلال ساعات النهار أو ساعات الليل.