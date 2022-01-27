/675603/اللواء-عصام-العمدة-ذكرى-25-يناير-ضرب-فيها-رجال-الشرطة-أسمى-التضحيات-لحماية-الوطن
هنا اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجموع الشعب المصري بعيد الشرطة المجيد، موضحا أن هذا الاحتفال بمثابة تكريم لرجال الشرطة الأوفياء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن من أجل أن ينعم بالاستقرار.
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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج حوار هام المذاع على قناة الحدث اليوم، مشيرا إلى ان الاستقرار الذي تنعم به الدولة المصرية جاء بفضل تضحيات رجال لم يبخلو بحياتهم من أجل أن يرقى هذا المجتمع ويحقق نهضة كبيرة.
اللواء عصام العمدة: ذكرى 25 يناير ضرب فيها رجال الشرطة أسمى التضحيات لحماية الوطن
ونوه النائب عصام العمدة أن هذه الذكرى ضرب فيها رجال الشرطة وما زالوا أكبر النماذج في تقديم التضحيات للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وحماية أبنائه.
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