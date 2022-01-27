/675586/الصدمات-تتوالى-على-الأهلي-قبل-كأس-العالم-للأندية-بسبب-أمم-أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعاني محمد الشناوي من إصابة بالعضلة الخلفية، ومن المقرر أن يغيب لمدة 10 أيام وبذلك يغيب عن لقاء المغرب المقبل في كأس أمم أفريقيا يوم الأحد المقبل.

وقدم محمد الشناوي مباراة كبيرة للغاية وساهم في فوز منتخب مصر بالتصدي للعديد من هجمات لاعبي كوت ديفوار خلال أحداث المباراة.

أما حمدي فتحي فقد تعرض لشد في العضلة الضامة وينتظر نتيجة الأشعة لمعرفة الوقت المحدد الذي سوف يغيب عن المباريات سواء مع الأهلي أو منتخب مصر.

ولم تنتهي إصابات الأهلي في كأس الأمم بتعرض أكرم توفيق بإصابة الرابط الصليبي في أول مباراة أمام نيجيريا، ثم جاء بعد ذلك بدر بانون مدافع منتخب المغرب، والذي تعرض لمضاعفات بالقلب بعد الشفاء من فيروس كورونا.

وبذلك يغيب عن الأهلي بشكل مبدئي حتى الأن 4 لاعبين من التشكيلة الأساسية له قبل التوجه للإمارات لخوض منافسات كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

تشكيل الأهلي أمام سموحة بكأس الرابطة.. المارد يدخل بكل قوته

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، في لقاء يجمع بين الطرفين في الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة.

تنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي وسموحة، في الخامسة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

تشكيل الأهلي امام سموحة:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة –ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات.

خط الهجوم: احمد عبد القادر – لويس ميكوسوني – بيرسي تاو.

دكة بدلاء الأهلي : مصطفى شوبير - وليد سليمان - أحمد سيد غريب - أحمد أشرف - محمد فخري - محمد خليفة نصير - محمد أشرف - زياد طارق - محمد مغربي.