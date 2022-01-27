رسمياً: محمد أبو جبل يحرس عرين مصر أمام المغرب بكأس أمم أفريقيا

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تقرر وبشكل رسمي مشاركة محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك أمام المغرب، خلال المواجهة المرتقبة في كأس امم أفريقيا مساء الأحد المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك محمد أبو جبل بديلا لمحمد الشناوي بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة كوت ديفوار أمس الأربعاء، وشارك جابسكي بدلا منه ليقدر مباراة قوية ويساهم في فوز منتخب مصر بركلات الجزاء الترجيحية والصعود لدور الـ 8.

ويغيب محمد الشناوي عن منتخب مصر خلال المواجهة المقبلة أمام المغرب بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وذلك بعد الإصابة خلال مواجهة كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا.

محمد الشناوي

وتلقى محمد أبو جبل الدعم الكامل خلال أحداث المباراة وقدم الوقت المتبقي بشكل ممتاز، وسيكون حارس مصر الأساسي خلال المواجهة المقبلة أمام المغرب الأحد المقبل.

الصدمات تتوالى على الأهلي قبل كأس العالم للأندية بسبب أمم أفريقيا

تلقى النادي الأهلي ضربة موجعة بعد إصابة الثنائي محمد الشناوي وحمدي فتحي مع منتخب مصر خلال مواجهة كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويعاني محمد الشناوي من إصابة بالعضلة الخلفية، ومن المقرر أن يغيب لمدة 10 أيام وبذلك يغيب عن لقاء المغرب المقبل في كأس أمم أفريقيا يوم الأحد المقبل.

وقدم محمد الشناوي مباراة كبيرة للغاية وساهم في فوز منتخب مصر بالتصدي للعديد من هجمات لاعبي كوت ديفوار خلال أحداث المباراة.

أما حمدي فتحي فقد تعرض لشد في العضلة الضامة وينتظر نتيجة الأشعة لمعرفة الوقت المحدد الذي سوف يغيب عن المباريات سواء مع الأهلي أو منتخب مصر.

ولم تنتهي إصابات الأهلي في كأس الأمم بتعرض أكرم توفيق بإصابة الرابط الصليبي في أول مباراة أمام نيجيريا، ثم جاء بعد ذلك بدر بانون مدافع منتخب المغرب، والذي تعرض لمضاعفات بالقلب بعد الشفاء من فيروس كورونا.

محمد أبو جبل

وبذلك يغيب عن الأهلي بشكل مبدئي حتى الأن 4 لاعبين من التشكيلة الأساسية له قبل التوجه للإمارات لخوض منافسات كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

تشكيل الأهلي امام سموحة:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة –ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات.

خط الهجوم: احمد عبد القادر – لويس ميكوسوني – بيرسي تاو.