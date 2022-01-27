/675589/رفع-درجة-الإستعداد-بمدارس-البحيرة-لانطلاق-امتحانات - الشهادة الاعدادية--السبت-المقبل

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي رفع درجة الإستعداد وإنهاء كافة الإستعدادات باللجان مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، وكذا الاستعدادات الخاصة بالاجراءات التأمينية للجان والكنترول ومقرات التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الإمتحانات.

كما أكد المحافظ علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان حرصا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، مع تعقيم جميع مقار اللجان بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتأكيد على إرتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات.

مع التأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والإلتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد وإجراء المسح الحراري وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، وإتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب .

رفع درجة الإستعداد بمدارس البحيرة لانطلاق امتحانات " الشهادة الاعدادية" السبت المقبل

مشددا على تنفيذ الاجراءات الإحترازية بمنتهى الجدية حرصا على سلامة أبناؤنا الطلاب وجميع العاملين.

كما أكد محافظ البحيرة على استمرار كافة الجهود لرفع آثار وتراكمات الأمطار بجوار المدارس والشوارع المؤديه اليها مع تكثيف أعمال النظافة حولها وكذا مراجعة اعمال الإنارة والكهرباء بجميع الشوارع والمدارس.

١١٩٧٦٥ طالبة وطالبة بالاعدادية العامة والمهنية يؤدون الإمتحانات بعدد ٧٠٠ لجنة بنطاق ١٨ إدارة تعليمية بالبحيرة

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم أن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الاعدادية العامة يبلغ ١١٥٢٢٠ طالب وطالبة و عدد ٤٥٤٥ طالب وطالبة "إعدادية مهنية" يؤدن الإمتحانات بعدد ٧٠٠ لجنة بنطاق ١٨ إدارة تعليمية على مستوي المحافظة بالإضافة إلى عدد ٤٨ طالب وطالبة إعدادية تربية خاصة فى ٤ لجان

جاء ذلك فى إطار إستعدادات محافظة البحيرة لإمتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الاعدادية" والتى تنطلق اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢٩ يناير الجاري وتنتهي ٣ فبراير المقبل.