/675591/منة-شلبي-تعلن-إصابتها-بفيروس-كورونا-عبر-فيسبوك

بعد نزول فيلم الجريمة بطولة منة شلبي في السنيمات، وتداولت مواقع السوشيال ميديا المختلفة صورها في العرض الخاص، ونجاح فيلمها الآخر من أجل زيكو بالمشاركة مع كريم محمود عبد العزيز، أعلنت منة شلبي اليوم 27 يناير، بإصابتها بفيروس كورونا، من خلال حسابها الشخصي على فيسبوك.

دوت الخليج

منة شلبي مصابة بكورونا

على موقع التواصل ا|لإجتماعي "فيسبوك"، أنها أُصبت بفيروس كورونا المستجد، وكتبت:"انا أتكرونت"، وناتج ذلك توقف تصويرالمسلسل الرمضاني بطلوع الروح الذي تشاركفي بطولته، إلى أن تتعافى.

أبطال وقصة مسلسل بطلوع الروح

ويُجسّد الفنان أحمد داود زوج الفنانة منة شلبي، خلال أحداث المسلسل، وتتعرض منة شلبي لحادث، ما يُجبرها على اختيار بعض القرارات التي لا ترغب فيها، ولكن الظروف تجبرها على ذلك، وتشاركالفنانة إلهام شاهين في البطولة.

منة شلبي تقتحم مجال المسرح بـ"العفريتة"

ومن ناحية أخري، تستعد الفنانة منى شلبي خلال الفترة القادمة للتفرغ لعمل مسرحي جديد يجمعها بالسناريست الشهير أيمن بهجت قمر تحت عنوان "العفريتة"، التي تعد أولى تجاربها المسرحية، وهي من أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ويواصل صناع العمل في الفترة الحالية التحضيرات النهائية والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين.

الهجوم على فيلم من أجل زيكو

الجدير بالذكر أنه بعدما نُشر البوستر الدعائى لفيلم «من أجل زيكو»، والأغنية الدعائية للعمل والتي أتت بعنوان «الغزالة رايقة»، انهالت التعليقات الهجومية عليه من قبل الجمهور، وزادت اتهاماته بالنسخ من الأعمال الأجنبية.

وأتت تعليقات أحد الجماهير حول فيلم «من أجل زيكو» على النحو الآتي: «فيه فيلم نازل اسمه من اجل زيكو والحقيقي الموضوع غريب بجد الفيلم قصته متاخدة من الفيلم الاجنبي Little Miss Sunshine والحقيقي ان الابداع ما وقفش لحد هنا وبس لا كمان اخدوا فكرة البوستر من بوستر الفيلم الاجنبي اللي هو ليفيل الوحش في الابداع، ومش بس كدا لا اغنية الغزالة رايقة الاغنية الدعائية للفيلم متاخد من اغنية روسية لباند اسمهم Alex&rus».

مقارنة بين فيلم من أجل زيكو وفيلم Little Miss Sunshine

يحكي الفيلم قصة تصمم عائلة على دخول ابنتهم الصغيرة البالغة من العمر عشر سنوات في نهائيات مسابقة الجمال للأطفال، ومن أجلها، يخوضون رحلة عبر البلاد في حافلة (فولكس فاجن)، بينما يتناول فيلم «من أجل زيكو» قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، فينطلقوا معًا في رحلة من أجل حضور المسابقة، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال الرحلة التي تمتد لمدة يومين.