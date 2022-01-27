وفاة الفنانة ولاء فريد آحدى بطلات فيلم الحريف

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دوت الخليج

وفاة ولاء فريد

كتب طه خليفة: “مع السلامه يا مدام ولاء ، حتوحشينا جدا ، اتشرفت بالعمل معاكي اخر اعمالك ، و استمتعت بكواليسك و حواديتك و رغينا ، ارجو الدعاء للاستاذه ولاء فريد و قراء الفاتحة”.

من هي ولاء فريد؟

ولاء فريد ممثلة مصرية بدأت بالمسرح والسينما ثم ركزت فى مسلسلات التليفزيون وخصوصا المسلسلات الدينية والسهرات التليفزيونية.

شاركت ولاء فريد في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الأبطال والذي تتناول قصته الدرامية ذات اﻹطار التاريخي أحداث الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت، ومع متابعة اﻷحداث تعرض القصة مقاومة الشعب المصري بكافة أطيافه للاحتلال، وبخاصة أهالي رشيد ورجال اﻷزهر.

وقدمت دور سهام في فيلم البريء والجلاد وفي الأحداث يقرر رجل الأعمال حمدي الانتقام من عبدالحميد ومصطفى وبدر لشهادتهم ضد أخيه سعيد الذي تثبت عليه تهمة القتل والسرقة ويعُدم، حيث يشك فيهم حمدي لثراءهم المفاجيء، ويستغل عدم معرفتهم به حيث كان بالخارج، وينتقم من كل فرد منهم بعدد من الخطط.

ومن أعمالها الشهيرة أيضًا فيلم الحريف مع الزعيم عادل إمام حيث يجسد دور فارس الذي يعمل بمصنع أحذية ويقيم بغرفةٍ على سطح أحد المنازل بعد ان انفصل عن زوجته بسبب اعتدائه عليها مرارًا بالضرب، ويهوى ممارسة كرة القدم (الشراب) في الشوارع والساحات الشعبية مقابل المراهنات، مما يعرضه للفصل من عمله لإهماله الشديد، يحاول فارس العودة لزوجته لكنها ترفض ذلك. وفي نفس الوقت يعرض عليه صديقٌ قديمٌ يمتلك معرضًا للسيارات العمل معه.

وكانت بدايتها في فيلم امرأة بلا قلب حيث جسدت أيضًا دور سهام وتدور القصة عندما تعود سهير من الخارج بعد وفاة زوجها،وتلتقي بحماتها (فاطمة) التي تستقبلها استقبالًا فاترًا. تضع (سهير) مولودها فتوهمها (فاطمة) أن المولود مات، حيث إنها تريد الاستيلاء على ميراث ابنها وذلك بمساعدة الفتاة الخرساء (ألفت) ،التي تقرر أن ترشد (سهير) إلى مكان ابنها، وإذا بها تكتشف أن المرأة التي معها في المنزل ليست حماتها (فاطمة) بل هي امراة تنتحل شخصيتها، وعندما تقرر كشف الأمر تجد نفسها محبوسة في المنزل، فيحاول (علاء) ابن عم زوجها مساعدتها.