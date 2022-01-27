/675593/تحولت-إلي-وكرا-للمخدرات-طلب-إحاطة-للحكومة-بشأن-مستشفى-بشبيش-العام

تقدم النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، بشأن مستشفى بشبيش العام، لافتا أنه سبق و تقدم عدد من النواب والأهالي بطلبات لإعادة فتح المستشفى، الذي تحول إلى مكان مهجور ووكراً لتعاطي المخدرات، بعد أن كان ملاذا للمرضى.

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وأكد الديب، في طلبه أن المستشفى تم إغلاقها قبل نحو 14 عاماً، بحجة التطوير، والآن وبسبب الإهمال الذي ضرب المستشفى تحول إلى مكان تسكنه الكلاب الضالة، ووكراً لمتعاطي المخدرات، وأصبحت خاوية على عروشها، في الوقت الذي صدر فيه عدة قرارات باعتمادات مالية تصل لـ 40 مليون جنيه لتحويلها إلى مستشفى مركزي نظراً لكبر حجم القرية وتعداد سكانها.

طلب إحاطة للحكومة بشأن مستشفى بشبيش العام

وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة التوجيه وإصدار أمر مباشر بسرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة والتي لن تقل عن 300 مليون جنيه، وإعادة فتح المستشفى لخدمة الأهالي الذين يعانون، حيث إن أقرب مستشفى تبعد حوالي 21 كيلو مترا، وذلك لأن المستشفى تخدم ما يقارب ربع مليون مواطن.

النواب يرفع جلساته لـ6 فبراير بعد الموافقة على 5تشريعات نهائية

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار