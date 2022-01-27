/675594/برشلونة-يقترب-من-التعاقد-مع-قائد-تشيلسي-الإنجليزي

يسعى نادي برشلونة الإسباني ترميم فريقة خلال أحداث الموسم المقبل، بطلب من مدربه تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويريد برشلونة التعاقد مع قائد فريق تشيلس الإنجليزي سيزار أزبلكويتا والذي ينتهي تعاقد مع النادي اللندني بنهاية هذا الموسم.

ويلعب سيزار أزبلكويتا في مركز الظهير الأيمن مع تشيلسي حاليا ومع منتخب إسبانيا من قبل، ويقدم مستويات جيدة برغم العمر الكبير للاعب حاليا.

ويرغب برشلونة في استغلال نهاية عقد اللاعب بنهاية الموسم مجانا للتعاقد معه لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

برشلونة وريال مدريد يتعادلان في شوط أول مثير بالسوبر الإسباني

أنتهت الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد بالتعادل بنتيجة 1/1، ضمن مباراة السوبر الإسباني على ملعب" الملك فهد الدولي" بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ ريال مدريد اللقاء بهجوم كبير على مرمى برشلونة وهدد مرماهم في أكثر من كرة عن طريق أسينسيو وكريم بنزيما، بينما حاول برشلونة على فترات واللعب على المرتدات.

ونجح فينسيوس جونيور أن يتقدم لريال مدريد في الدقيقة 25 بعد تمريره رائعة من بنزيما ليسكنها جونيور في الشباك على يمين تير شتيجن، وقبل نهاية الشوط في الدقيقة 43 أستغل دي يونج خطأ ميليتاو وسجل هدف التعادل، لينتهي شوط اللقاء الأول بتلك النتيجة في سيطرة نسبيه لريال مدريد.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - كريم بنزيم

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: داني ألفيس - جيرارد بيكيه - رونالدو أرواخو - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس- فرينكي دي يونج - جافي

خط الهجوم: فيران توريس - عثمان ديمبلي - لوك دي يونج

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي برشلونة نظيره ريال مدريد في مسابقة كأس السوبر الإسباني 14 مباراة، حيث حسم برشلونة 4 مواجهات بنتيجة الفوز أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، وتعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.

فيما ريال مدريد حقق الفوز علي برشلونة فى 8 مواجهات ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني، وحضرالتعادل في مواجهتين، وخسر 4 مباريات.