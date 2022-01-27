/675595/أداما-تراوري-لاعب-وولفرهامبتون-يرفض-الانتقال-إلى-توتنهام-بعد-تدخل-برشلونة-تعرف-على-التفاصيل

طلب أنطونيو كونتي مدرب توتنهام الإنجليزي التعاقد مع أنطونيو كونتي، التعاقد مع أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ودخل فريق برشلونة للتعاقد مع أداما تراوري هذا الموسم لتدعيم هجوم الفريق قبل نهاية سوق الانتقالات الأوروبي الأسبوع المقبل.

ومع اقتراب رحيل تراوري إلى توتنهام واتفاق الإدارتين على التفاصيل المالية، طلب اللاعب وقف المفاوضات بسبب عدم ترحيبه باللعب في مركز الجناح الأيسر كما يطلب أنطونيو كونتي مدرب توتنهام.

ومع رفض اللاعب الرحيل إلى توتنهام دخل برشلونة على خطوط التواصل للتعاقد مع تراوري قبل نهاية سوق الانتقالات الأوروبي حاليا، وتنتهي المفاوضات خلال الساعات المقبلة برحيل تراوري إلى برشلونة وابتعاد توتنهام عن الحصول على اللاعب.

وكانت هناك تقارير صحفية ربطت رحيل تراوري إلى ليفربول الإنجليزي في بداية هذا الموسم، ولكن مطالبات فريق وولفرهامبتون المالية كان المانع في إتمام هذه الصفقة.

برشلونة يقترب من التعاقد مع قائد تشيلسي الإنجليزي

يسعى نادي برشلونة الإسباني ترميم فريقة خلال أحداث الموسم المقبل، بطلب من مدربه تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق.

ويريد برشلونة التعاقد مع قائد فريق تشيلس الإنجليزي سيزار أزبلكويتا والذي ينتهي تعاقد مع النادي اللندني بنهاية هذا الموسم.

ويلعب سيزار أزبلكويتا في مركز الظهير الأيمن مع تشيلسي حاليا ومع منتخب إسبانيا من قبل، ويقدم مستويات جيدة برغم العمر الكبير للاعب حاليا.

أداما تراوري

ويرغب برشلونة في استغلال نهاية عقد اللاعب بنهاية الموسم مجانا للتعاقد معه لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

برشلونة وريال مدريد يتعادلان في شوط أول مثير بالسوبر الإسباني

أنتهت الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد بالتعادل بنتيجة 1/1، ضمن مباراة السوبر الإسباني على ملعب" الملك فهد الدولي" بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ ريال مدريد اللقاء بهجوم كبير على مرمى برشلونة وهدد مرماهم في أكثر من كرة عن طريق أسينسيو وكريم بنزيما، بينما حاول برشلونة على فترات واللعب على المرتدات.

ونجح فينسيوس جونيور أن يتقدم لريال مدريد في الدقيقة 25 بعد تمريره رائعة من بنزيما ليسكنها جونيور في الشباك على يمين تير شتيجن، وقبل نهاية الشوط في الدقيقة 43 أستغل دي يونج خطأ ميليتاو وسجل هدف التعادل، لينتهي شوط اللقاء الأول بتلك النتيجة في سيطرة نسبيه لريال مدريد.