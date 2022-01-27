/675596/مالي-تحتج-على-قرارات-الحكام-بعد-الإقصاء-أمام-غينيا-الاستوائية-بكأس-أمم-أفريقيا

فجر منتخب غينيا الاستوائية مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء مالي متصدر المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفازت غينيا الاستوائية على مالي بركلات الجزاء الترجيحية لتصعد لدور الـ 8 لبطولة كأس أمم أفريقيا، وذلك بعدما حلت في المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف كوت ديفوار التي خرجت أمام مصر في مباريات دور الـ 16.

وعلق الاتحاد المالي على قرارات حكم الفيديو خلال أحداث المباراة ويروا بأنه ساهم في خروج الفريق أمام غينيا الاستوائية والخروج مبكراً من البطولة.

كأس أمم أفريقيا

ولم تكن هذه الشكوى الأولى خلال البطولة وكانت هناك اعتراضات خلال أحداث البطولة لمعظم المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا، وكان آخرها في لقاء الكاميرون وجزر القمر، وأيضا مباراة السنغال والرأس الأخضر.

صامويل إيتو: لا أقبل بالغش.. وفحوصات كورونا يشرف عليها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

رد صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن الأخبار المنتشرة حول نتائج فحوصات كورونا الخاصة بمنتخب الكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2021.

وأضاف خلال تصريحات صحفية عبر "كانال بلس الفرنسي" "الحكومة الكاميرونية لا تتحكم في نتائج فيروس كورونا الخاصة بالمنتخب الوطني ولا نقبل بالتشكيك في هذا الأمر أو يحدث أي أمر خاصة بالغش".

وتابع "الاتحاد الأفريقي يشرف شخصيا على نتائج فحوصات فيروس كورونا بشكل جيد ولا يوجد هناك أي تلاعب في النتائج النهائية، ويجب احترام بلدي في المقام الأول بعيدا عن البطولة".

مدرب كوت ديفوار: ليس لدينا خطة لإيقاف خطورة محمد صلاح.. ومباراة مصر ستكون تكتيكية

أكد باتريك بوميل المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، أن مواجهة مصر في كأس الأمم أفريقية ستكون صعبة للغاية على الطرفين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وكوت ديفوار "لا أضح خطة خاصة من أجل إيقاف محمد صلاح لأنه من الصعب إيجاد طريقة معينة له يإيقافة".

وواصل "إذا قمنا بعمل طريقة خاصة لمحمد صلاح فهذا يعني عدم احترامنا لباقي لاعبي منتخب مصر، وبالرغم من ذلك فصلاح يمتلك الأهمية الكبيرة لأنه أحد أفضل لاعبي العالم حاليا".