/675598/بنعمل-قيمة-للي-مش-عاجبنا-وبنوصله-تصريحات-صبري-فواز-في-معرض-الكتاب-الدولي

صرح الفنان صبري فواز العديد من التصريحات خلال ندوة لمعرض الكتاب الدولي للعام الجديد 2022، في دورته الـ53 والذي يستمر لمدة 13 يوماً من 26 يناير إلى يوم 7 فبراير.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج أبرز تصريحات الفنان صبري فواز في مدوة معرض الكتاب الدولي وذلك خلال السطور القادمة.

الفنان صبري فواز في ندوة معرض الكتاب الدولي

خلال الندوة القائمة في معرض الكتاب الدولي، سأل الحضور الفنان صبري فواز العديد من الاسئلة، فصرح قائلاً:”اللي مش عاجبنا بنقعد ننفخ فيه وبنعمل قيمة للي مش عاجبنا فبيوصل ليه بنعمل كده؟ ماللي مش عاجبنا نسيبه”.

وتابع فواز:” اليقظة جزء اساسي في التمثيل، والشخصية بتبتدي من اكشن وبتنتهي عند كات، وبرا الكاميرا الشخصية مش مسيطرة عليا”.

وتحدث عن دور الاسكريبت الأساسي في مهنة التمثيل، فقال:”الاسكريبت بطلع بيه عن معلومات الشخصية و بعرف المؤلف عايز ايه و المخرج بعرف عايز ايه وبلتزم بالاتنين دول التزام تام لكن بمجرد دخلت الدور انت بتقول حاضر وبس لكن قبل كده تقدر تتكلم وتتناقش”.

معلومات عن صبري فواز

صبري فواز ولد في22 نوفمبر 1968،وهو ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي مصري، قام بدور بليغ حمدي في مسلسل أم كلثوم وفيلم “حليم” كذلك شارك في العديد من الأدوار في المسلسلات المصرية من أهمها المسلسل المصري الوصية - العائلة - امرأة من زمن الحب - والأصدقاء - ولحظات حرجة - وحدائق الشيطان - وليالي الحلمية - والبر الغربي - ومسألة مبدأ - وامرأة من نار - والفريسة والصياد - والمصراوية والسبع وصايا - وأفلام مبروك وبلبل - وأيام السادات - ودم الغزال - وعصابة الدكتور عمر - الدادة دودى - دكان شحاتة - كلمني شكراً - العهد .

صبري فواز مخرج ومؤلف

أخرج العديد من المسرحيات أهمها حنقول كمان، ايزيس، صدى الأصداء، ليالى الحسينية، اللى خايف يروح، مزرعة الأرانب، ياسين وبهية، عروس الجنوب، المدد، ليل يا عين

وألف وأخرج مسرحية ميسدكول من هولاكو وكتب السيناريو والحوار لمسلسل حكايات بهية وله مقالات متعددة ببعض الصحف والدوريات التي تصدر في القاهرة.