/675605/الصحافة-العالمية-تشيد-بمحمد-أبو-جبل-بعد-تأهل-مصر-أمام-كوت-ديفوار

أشادت الصحافة العالمية بمحمد أبو جبل حارس منتخب مصر، الذي دخل بديلاً لمحمد الشناوي بعدما أصيب بشد في الخلفية خرج على أثاره.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت إشادات الصحافة العالمية بالحارس أبو جبل، بعدما تصدى لأكثر من كرة بعد نزوله بجانب تصديه لركلة جزاء من إيريك بايلي، كانت السبب في فوز مصر والتأهل للدور القادم من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وكتب صحيفة "بليتشر سبورت" الأمريكية: " أبو جبل الحارس الرائع الذي دخل بديلاً يتعملق أمام إيريك بايلي ويصعد بمصر لربع النهائي".

وأشارت سكاي سبورت أن منتخب مصر يمتلك حارسين كبار ولا فارق بينهما، فأبو جبل دخل بديلاً لا يقل عن الشناوي وتأهل بمنتخب مصر.

كما كتبت "ذا سن" البريطانية: " الحارس البديل العملاق تصدى لركلة جزاء إيريك بايلي نجم مانشستر، وصعد بمنتخب مصر".

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وأصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح

ركلات الترجح وأبو جبل يتألق

- نيكولاس بيبي سجل لكوت ديفوار - زيزو سجل لمصر - إبراهيم سينجاري سجل لكوت ديفوار - بايي أهدر لكوت ديفوار - عمر كمال سجل لمصر - كورنيه سجل لكوت ديفوار - محمد عبد المنعم سجل لمصر - ذاها سجل لكوت ديفوار - محمد صلاح سجل لمصر

ونجح محمد أبو جبل في التصدي لأريك بايي ليهدي الفوز والتأهل لمنتخب مصر للدور ربع النهائي.

تشكيل مصر أمام كوت ديفوار

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش