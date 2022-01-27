إزالة 7 حالات تعدٍ على أملاك دولة فى المنيا 

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة المنيا، اليوم الخميس، عن استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، فى تنفيذ أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص وعلى الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.





جاء ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدم التهاون فى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات عليها وعلى الأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة. وأوضحت المحافظة فى بيانها، مساء اليوم، أن الوحدة المحلية بمركز ملوى أزالت 6 حالات تعد بالبناء المخالف على أراضى أملاك الدولة بنواى، كما تم إزالة حالة تعد على الأراضى الزراعية وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

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