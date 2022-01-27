الرعاية الصحية: إنقاذ رضيعين بأحدث الأساليب لعلاج أصعب العيوب ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح الفريق الطبى المتميز لجراحات قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصى التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد، فى إنقاذ حياة رضيعين لم يتخطى عمر كليهما ثلاثة أسابيع، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديدة.





وأوضحت الهيئة فى بيانها اليوم، أن الطفلة الأولى لم يتخط عمرها 14 يوما، وكانت تعانى من ضمور فى الصمام الرئوى وتضخم شديد فى البطين الأيمن ونقص فى كمية الدم التى تصل للرئة، وكانت الطفلة معتمدة على وصلة شريانية صغيرة، وبعد تشخيص الحالة تقرر فتح الضيق الشديد فى الصمام الرئوى بتوسيعه حتى يتم وصول الدم للرئة بالكمية المناسبة، وتمت متابعة الحالة، وحالته الطفلة مستقرة الآن.

واستكمل البيان: الحالة الثانية لطفل رضيع مولود بعيب خلقى مركب بالقلب وعمره 19 يوما، وكانت حالته خطيرة للغاية، وفور دخوله مستشفى النصر التخصصى ببورسعيد، تم عمل الفحوصات اللازمة وتبين وجود انعكاس فى الشرايين وضمور كامل فى الصمام وفى شريان الرئة الرئيسى وثقوب كبيرة فى القلب.

وتابع البيان: على الفور تم عمل دعامة فى الوصلة الشريانية لتأمين وصول الدم الكافى، فيما استقرت حالة الطفل وخرج بعد مرور 48 ساعة من إجراء القسطرة، وذلك على يد فريق طبى من أمهر الأطباء يترأسهم د. عبد الرحمن عفيفى استشارى ورئيس قسم قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية بمركز مجدى يعقوب ومستشفى النصر ببورسعيد، ود. محمد توفيق استشارى قلب الأطفال بمركز مجدى يعقوب ومستشفى النصر ببورسعيد، فيما ضم الفريق الطبى د. هايدى حسن أخصائى قلب الأطفال بالمستشفى، د. إيفان عماد "اخصائى قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد، وأحمد عبد الرؤوف "اخصائى التخدير".

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مستشفى النصر التخصصى للأطفال التابع للهيئة ببورسعيد، هو أول مستشفى مصرى فى القطاعين الحكومى والخاص يحصل على درجة الاعتماد القومى المعترف به دوليا من منظمة الإسكوا العالمية، مشيرا إلى أن المستشفى صرح طبى كبير أحدث طفرة طبية نوعية بمحافظة بورسعيد، والذى يتضح من معدل وتنوع الجراحات والعمليات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية والتكنولوجيات العالمية التى تم إجراؤها داخل المستشفى.

وأضاف أن المستشفى يضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية، ويمتلك أجهزة طبية وأقسام علاجية على أعلى مستوى لخدمة منتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين بمحافظة بورسعيد وإقليم القناة، وذلك فى إطار تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر مطابقا لأعلى المعايير العالمية.