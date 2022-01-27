عاجل- هانى الناظر يعلن إصابته بكورونا: يارب يعدى على خير

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تعليق على منشور كتبه الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، طالب فيه متابعيه بالدعاء له.

وكتب جبر: "ألف سلامة.. صفحات فيس بوك مليئة بالدعاء للدكتور هانى الناظر وأنه يمر بأزمة صحية"، من جانبه رد الدكتور هانى الناظر قائلا: "ربنا يبارك فى حضرتك يا كرم بيه ويبارك فى صحتك، الحمد لله دور كورونا ويا رب يعدى على خير".

فى سياق متصل، أكد الناظر، عبر التعليقات الخاصة بصفحته الرسمية على "فيس بوك" خبر مروره بأزمة صحية، وطالب من جمهوره الدعاء بالشفاء قائلا: "ماشى على العلاج وربنا هو الشافى.. دعوات حضراتكم".