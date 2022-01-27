السفير المصرى باليابان يبحث مع محافظ طوكيو تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - التقى سفير مصر لدى اليابان، السفير محمد أبو بكر، مع محافظ طوكيو "يوريكو كويكى"، حيث تباحثا خلال اللقاء حول أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتطوير هذا التعاون ليشمل مختلف المجالات، وبما يتواكب مع الزخم الكبير الذى شهدته العلاقات المصرية اليابانية فى شتى القطاعات على مدى السنوات الماضية.





من جهتها، أعربت "كويكى" عن دعمها الكامل لتعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك بالنظر لاهتمامها الشخصى بالتعاون مع الجانب المصرى فى ضوء ما تحوزه مصر من مكانة خاصة لديها، الأمر الذى ترغب معه فى تحقيق طفرة ملموسة على صعيد التعاون الثنائى. فى ذات السياق، أكد السفير "أبو بكر" على خصوصية عام 2022 بالنسبة للعلاقات بين الدولتين لما يمثله من محطة هامة تشمل الاحتفال بالعديد من الأحداث والفعاليات المتعلقة بمسار الأواصر التاريخية التى تجمع البلدين، مضيفا أنه يجب الاستفادة من هذا الزخم لتعميق أوجه التعاون والارتقاء بها بما يتسق مع تميز الروابط بين مصر واليابان. يذكر فى هذا الإطار أنه تم التوقيع فى عام 1990 على اتفاقية التآخى بين مدينتى القاهرة وطوكيو، والتى تمثل إطارا هاما لإرساء التعاون بين العاصمتين.اقتربت القيمة السوقية لشركة آبل من الوصول إلى 3 تريليونات دولار، لتتجاوز بذلك قيمة سوق الأسهم الألمانية بالكامل أو اقتصاد بريطانيا، وتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم بفضل التدفق المستمر للمنتجات التي جذبت المستهلكين.

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