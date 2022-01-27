احترس من الصقيع والشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة فى القاهرة والمحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الجمعة، وتوقعت أن يسود البلاد طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد معتدل على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.





وقال خبراء الأرصاد بحسب بيان صادر، اليوم الخميس، إنه من المتوقع وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، كذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أضاف الخبراء أنه من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

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