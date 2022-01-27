الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بداية فبراير

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مع بداية شهر فبراير، تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وتزداد فترات سطوع أشعة الشمس، معقباً: "أي نشهد حالة أكثر استقراراً للطقس".

وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال الأيام القادمة ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية في ساعات النهار، على القاهرة الكُبرى، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، بينما ترتفع درجة الحرارة إلى 19 درجة مئوية على جنوب البلاد.

وتابع أن خلال ساعات الليل سنشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة تصل إلى 8 درجات مئوية على شمال البلاد، و10 درجات مئوية على جنوب البلاد.

ونوه بأن محافظات الوجه القبلي من أكثر المناطق التي تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، مثل: شمال وجنوب الصعيد، بينما شمال الصعيد شهد أمس فرصا لسقوط الأمطار ولكن كانت أقل بكثير من كمية الأمطار التي شهدتها القاهرة الكُبرى.