متحدث الصحة: الوصول إلى تطعيم 70% من الشعب المصرى قبل منتصف 2022

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك ارتفاعا فى أعداد الإصابات بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا، معقبا: "كل ارتفاع يقابله ارتفاع فى دخول المستشفيات ولكن الموجه الحالية هناك معدلات الإشغال أقل جدا من الموجات السابقة"، مؤكدا أن الوصول إلى تطعيم 70% من الشعب المصرى قبل منتصف 2022.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هذه المرة ولا يقابله ارتفاع فى دخول المستشفيات، لافتا إلى أن التطعيم والإجراءات الاحترازية ساعدت فى الحد من دخول المصابين المستشفى والحالات الحرجة.
وتابع: "فيما يتم علاج الحالات بالعقار الجديد لعلاج أعراض كورونا ومنهم المصابون بنقص المناعة وكبار السن، وسيجرى أخذ العلاج بالمستشفى تحت إشراف طبى، ويستخدم فى بداية أعراض كورونا، وعقار مولنوبيرافير يتوفر من خلال المستشفيات فقط، وتم تطعيم 42% من الفئة المستهدف تطعيمها الشعب المصرى.
وأوضح: "هذا عقار يحقن به المصاب ومهمته تحسين الجهاز المناعى، ووصول دواء علاج أعراض كورونا الذي يأخذ عن طريق الفم سيصل مصر يوم 29 يناير المقبل وسبب تأخره سوء الأحوال الجوية".
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