خالد عبدالغفار: تحديث بروتوكول علاج ”كورونا” بعد الحصول على أحدث الأدوية فى...

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء الأربعاء، اجتماعه الدوري مع قيادات وزارة الصحة ورؤساء القطاعات والهيئات، ووكلاء الوزارة ومديري مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك عبر تقنية ال"فيديو كونفرانس"، للاطمئنان على سير العمل بكافة المستشفيات، ومتابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير بدأ الاجتماع بالاطلاع على تقرير الوضع الوبائي بجميع المحافظات من حيث معدلات الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته، ونسب تردد المواطنين المشتبه في إصابتهم على المستشفيات، وكذلك نسب إشغال الأسرة في الأقسام الداخلي والرعايات المركزة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطمئن على استعدادات مستشفيات الوزارة للتعامل مع مستجدات فيروس كورونا، وراجع آليات التنسيق بين مستشفيات كل محافظة لتوزيع المرضى وفقًا للطاقة الاستيعابية بكل مستشفى، مؤكدا قدرة المنظومة على تقديم أفضل رعاية صحية للمرض، واستيعاب أي زيادة قد تحدث في أعداد إصابات فيروس كورونا، وإمكانية زيادة أعداد الأسرة بالمستشفيات وفقًا للاحتياجات.

وأضاف أن الوزير اطلع على آليات سير العمل في منظومة متابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي عبر خدمات الخط الساخن 105 أو 15335 وكذلك الزيارات المنزلية التي وجه الوزير برفع معدلاتها، موجها التحية لفرق متابعة مرضى العزل المنزلي وانضباطهم في أداء المهام المسندة إليهم والتي تتمثل في الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى بصفة دورية.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير راجع معدلات الرسائل النصية التي تصل الوزارة على الرقم المجاني (1440) والتي يقوم طالب الخدمة من خلالها بإرسال كلمة «عزل» ليتم التواصل معه للاستفادة بخدمات منظومة متابعة مرضى فيروس كورونا بالعزل المنزلي، والتي تسهم بشكل كبير في

الحفاظ على استقرار الحالة الصحية للمصابين وتقديم الخدمات العلاجية في الوقت المناسب.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير ناقش اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في ما يخص تحديث أدلة العمل ببروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا وخاصة مع نجاح الدولة المصرية في توفير أحدث أدوية علاج كورونا في العالم، موجها بتكثيف تدريب الفرق الطبية على البروتوكولات العلاجية المحدثة.

وأوضح أن الوزير أكد على تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة واستخدامها حسب الحالة الصحية لكل مريض، وكذلك متابعة التزام المستشفيات بمعايير مكافحة العدوى، والمرور الدوري على الأقسام الداخلية والرعايات المركزة حفاظًا على صحة وسلامة المرضى والفرق الطبية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تأكد من التوفير الدوري لاحتياجات المستشفيات من الأكسجين الطبي، وراجع المخزون الاستراتيجي من الأكسجين الطبي، والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، موجهًا وكلاء الوزارة بضرورة تأمين احتياجات مستشفيات محافظاتهم بأرصدة لا تقل عن شهر ونصف.

ونوه "عبدالغفار" بأن الوزير راجع معدلات التطعيم بجرعات لقاح فيروس كورونا بجميع المحافظات، موجها بالتوسع في حملات التطعيم وتوعية المواطنين بأهمية لقاحات فيروس كورونا في حمايتهم من العدوى، وفي تقليل شدة الأعراض .