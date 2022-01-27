الصحة: تطبيق الإجراءات الاحترازية بمعرض القاهرة للكتاب منعا لانتشار كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان أن خطة التأمين الطبى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ53 تتضمن تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأمين الطبى لجميع الفعاليات والأنشطة المختلفة بالدولة منعا لعدوى كورونا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم توفير مركزين لتلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، داخل ساحات معرض الكتاب لتطعيم المشاركين والمترددين على المعرض، فى إطار حملة التطعيمات الموسعة التى تقوم بها الوزارة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأكدت تمركز كشك طبى لتقديم التوعية والنصائح الطبية لرواد المعرض، ويتوافر به المستلزمات الوقائية، فضلاً عن نشر لافتات للتوعية بأروقة المعرض، بالإضافة إلى عرض مقاطع فيديو قصيرة، داخل قاعات المعرض، للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن قطاع الطب الوقائى يقوم بمتابعة تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة تطهير وتعقيم كل أنحاء المعرض على مدار اليوم، بالإضافة إلى المراقبة الدورية على الأغذية والمياه الخاصة بالمطاعم والمحلات المحيطة بالمعرض، حفاظًا على صحة وسلامة المشاركين خلال فترة إقامة المعرض.