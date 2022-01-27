سموحة يتقدم على الأهلي بهدف نظيف فى الشوط الأول بكأس الرابطة

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسموحة التى تجمعهما حالياً علي ملعب استاد برج العرب في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة بتقدم سموحة بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : علي لطفي ، ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمود وحيد ، حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسيوني وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ، بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : وليد سليمان ومصطفى شوبير وأحمد سيد غريب وأحمد أشرف ومحمد فخري ومحمد خليفة نصير ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد مغربي.

ويلعب الأهلي في كأس رابطة الأندية المحترفة ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية المقاولون العرب والجونة وسموحة والإسماعيلي والبنك الأهلي.

فيما يضم تشكيل سموحة ، كلاً من : الهاني سليمان في حراسة المرمى ورجب نبيل ، أحمد بيكهام ، خالد عبد الفتاح، محمد شكرى في الدفاع ومحمود حليمو ومحمد كناريا ومحمد عبد المعطي وعبد الكبير الوادي في الوسط و صديق اوجولا واليا سيلا في الهجوم.

بدأ الاهلي المباراة بضغط هجومي عن طريق ميكسوني وبيرسي تاووأفشة مع دفاع محكم من جانب فريق سموحة الذي فرض رقابة صارمة على لاعبي الاهلي.

واصل الأهلي الضغط على الفريق السكندري لكن اللمسة الأخيرة حالت دون التسجيل لكن هجمات سوحة شكلت خطورة حقيقة على مرمى على لطفي ، ونجح الفريق السكندري في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 26 عن طريق محمد عبد العاطي.

حاول الاهلي تسجيل هدف التعادل وضغط بكل قوة لكن بعشوائية وأهدر ميكسوني فرصة هدف محقق في أخر دقيقة من الشوط الأول لينتهي هذا الشوط بتأخر الاهلي بهدف نظيف.