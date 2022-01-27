/675608/الليلة-أكرم-حسني-يفجر-أسرار-عن-حياته-الشخصية-ببرنامج-حبر-سري

يحل الفنان المصري أكرم حسني، اليوم الخميس، ضيفًا على برنامج «حبر سري» من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم المذاع على فضائية «القاهرة والناس» في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

دوت الخليج يرصد موعد حلول الفنان أكرم حسني ضيفًا على برنامج «حبر سري».

أكرم حسني ببرنامج حبر سري

يتحدث حسني خلال الحلقة عن الكثير من كواليس حياته الشخصية، وعلاقته بأبنائه وأسلوب معاملته لهم، كما يتناول علاقته بالفنان أحمد فهمي بعد الثنائية الناجحة التي حققها معًا في عدة أعمال كوميدية.

ويكشف عن حقيقة ما تردد حول خلافه مع العاملين في ورشة كتابة برنامج «أبو حفيظة» بسبب إصراره على آرائه وعدم إتاحة مساحة لهم.

من جانبه، يخوض الفنان أكرم حسني، الماراثون الرمضاني المقبل 2022 ، وذلك من خلال مسلسل جديد بعنوان «مكتوب عليا» بالتعاون مع النجمة ريم مصطفى.

إصابة أكرم حسني بفيروس كورونا

وكشف مصدر خاص لموقع «دوت الخليج» أنه تم إيقاف تصوير مسلسل «مكتوب عليا» بسبب إصابة بطل العمل أكرم حسني بفيروس كورونا، فضلًا عن مدير التصوير.

أبطال مسلسل مكتوب عليا لأكرم حسني

ويعد مسلسل «مكتوب عليا» بطولة ريم مصطفى وأكرم حسني وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

ويعد التعاوني الثاني لريم مصطفى مع أكرم حسني، بعد مسلسل «الوصية» الذي عُرض في رمضان 2019، ولاقى شعبيةكبيرة بين أطفال وكبار الجمهور.

أكرم حسني وهيفاء وهبي يتألقان بأغنية لو كنت

وتصدرت أغنية «لو كنت» الذي يقدمه الثنائي أكرم حسني و هيفاء وهبي في أحدث أعمالهم تريند موقع تويتر العالمي عقب طرحها مباشرًةو إعجاب الجمهور، كما تفاعل بعض نجوم الفن معها وشاركوا هاشتاج «لو كنت» عبر حسابتهم الرسمية ومن أبرزهم الفنان أحمد فهمي، شيكو، مصطفى خاطر، محمد أنور، ميريهان أبو الحسن، سلمى أبو ضيف و أحمد أمين.

أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

كلمات أغنية لو كنت لأكرم حسني وهيفاء وهبي

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي.. لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي.. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال.. وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي.. لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال.. لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال.. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال.. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال”.