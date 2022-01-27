/675609/الشوط-الأول-سموحة-يتقدم-على-الأهلي-بهدف-نظيف-في-كأس-الرابطة

انتهت أحداث الشوط الأول بين الأهلي وسموحة، بتقدم الأخير بهدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

دخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام سموحة، بكامل قوتة المتواجده في القلعة الحمراء في الفترة الحالية لمحاولة تحقيق أول فوز له في البطولة، بعد غياب الإنتصار مع ناشئين النادي.

ضرب سموحة بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 27 من عمر اللقاء، عن طريق محمد عبد العاطي، من خلال مجهود فردي من صديق كالابا في إختراق منطقة جزاء النادي الأهلي أتبعه بتمريرة هيأت الكرة لزميله محمد عبد العاطي في مواجهة المرمى ليسدد كرة أرضية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

بهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز السادس والأخير في البطولة، برصيد ثلاثة نقاط، فيما يحتل سموحة صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

تشكيل سموحة في المباراة:

في حراسة المرمي: الهاني سليمان

خط الدفاع:الدفاع : خالد عبد الفتاح - رجب نبيب - أحمد رمضان بيكهام - محمد شكري

خط الوسط:محمود حليمو - محمد كناريا - محمد عبد العاطي

خط الهجوم:اليا سيلا – صديق أوجولا – عبد الكبير الوادي

تشكيل الأهلي امام سموحة:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة –ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات.

خط الهجوم: احمد عبد القادر – لويس ميكوسوني – بيرسي تاو.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

وضمت قائمة الفريق كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير، ومحمد مغربي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وأحمد أشرف، ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني، وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات ووليد سليمان وزياد طارق وأحمد سيد غريب، ومحمد ياسر وبيرسي تاو.

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون في معظمه من شباب الأهلي الذين قدموا عرضًا قويًّا خلال المباراة وحصلوا على إشادة الجماهير.