/675610/حازم-إمام-يغيب-عن-الزمالك-أمام-سيراميكا-للإصابة

أعلن باتريس كارتيرون قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت القائمة غياب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، وجاء غيابه بسبب إصابته بشد عضلي، وغاب على أثرها من تدريبات الزمالك الأخيرة.

ويريد الزمالك الفوز على سيراميكا كليوبترا، بعدما خسر مبارتين وتعادل لقاء، ويمتلك الابيض نقطة وحيده في مجموعته حتى الأن.

قائمة الزمالك لمباراة سيراميكا كليوبترا

فى حراسة المرمي: محمد عواد - السيد عطية

في خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي - محمد طارق .

خط الوسط: محمد حسام بيسو - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - رزاق سيسيه - سيف جعفر - سيد نيمار - ماجد هانى.

خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف

أحتفل نادي الزمالك بعيد ميلاد أحمد الأحمر أسطورة كرة اليد لمنتخب مصر، والفارس الأبيض، ويتم عامه الـ38.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك رسالة خاصة لأحمد الأحمر بمناسبة عيد ميلاده، مستعرضين بطولاته وإنجازاته الكبيرة في كرة اليد، مع الزمالك ومنتخب مصر.

ويعد أحمد الأحمر أكثر من لاعب في العالم بجميع كل الألعاب حصلف على بطولات قارية برصيد 20 بطولة، بجانب أنه يعد هداف مصر التاريخي مصر في كأس العالم والأولمبياد، كما هو هدفا الزمالك التاريخي في كأس العالم للأندية.

قرارات مجلس الزماك بعد الخسارة أمام غزل المحلة

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 250 ألف جنية من كل لاعب في الفريق الأول، مع خصم نصف شهر من كارتيرون وجهازه الفني.

بجانب الإستغناء عن خدمات ثنائي من الفريق بسبب مستواهم السئ كما وصف، ولكن لم يعلن عن اسمائهم.

غزل المحلة يقسو على الزمالك بثلاثية في كأس الرابطة المصرية

الجدير بالذكر أن حقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وشهد الشوط الأول تراجع في الأداء من لاعبي الزمالك، ولم يستطيعوا أن يهددوا مرمى غزل المحلة بالرغم من إستحواذهم على مجريات اللعب، بينما نفذ لاعبوا غزل المحلة مرتدات شكلت خطورة كبيرة على مرمى الزمالك.

وسجل هدف غزل المحلة الأول هشام نبوي في الدقيقة 35 من تصويبة صاروخية، ثم عزز عبد يحيى بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد خطأ قاتل من المدافع الشاب حسام عبد المجيد.