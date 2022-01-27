/675612/تشكيل-مباراة-السعودية-وعمان-بتصفيات-كأس-العالم-2022-قطر

تنطلق صافرة بداية مباراة السعودية وعمان في السابعة والربع مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين، في الدور الثالث من دور المجموعات من تصفيات القارة الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل المنتخب السعودي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من المرحلة الأخيرة في تصفيات آسيا لكأس العالم، برصيد 16 نقطة.

تشكيل منتخب عمان أمام السعودية:

حراسة المرمى:فايز الرشيدي.

الدفاع:فهمي دوربين، أرشد العلوي، أحمد الخميسي، محسن الغساني.

الوسط:عبد الله فواز، أمجد الحارثي، جميل اليحمدي، المنذر العلوي.

الهجوم:معتز صالح، حارب السعدي.

ويحتل منتخب عمان في المركز الـ 4 بجدول الترتيب، وفي رصيده 7 نقاط

تشكيل منتخب السعودية أمام عمان:

حراسة المرمى:محمد العويس.

خط الدفاع:سلطان الغنام، عبد الإله العمري، على البليهي، عبد الإله المالكي.

خط الوسط: فراس البريكان، سالم الدوسري، ياسر الشهراني، سامي النجعي.

خط الهجوم:فهد المولد، محمد كنو”.

اتحاد جنوب إفريقيا ينفي تقديم ملف استضافة كأس العالم

نفي الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم في بيان رسمي، إستضافته لبطولة كأس العالم للأندية، وجاء ذلك بعد سجب البطولة من اليابان البلد المستضيفى الأولي للبطولة، بعد انتشار فيروس كورونا.

ومن الجدير بالذكر أنه كانت هناك نية لدى الاتحاد الجنوب إفريقي في طلب استضافة كأس العالم للأندية الذي من المتوقع تأجيله إلى عام 2022، بسبب الأجندة الدولية وهذا ما صرح به رئيس الاتحاد، دانيال جوردان.

بيان اتحاد جنوب إفريقيا

وكتب الاتحاد في بيانه الرسمي: "سنعمل مع الحكومة من أجل عودة الجماهير إلى المدرجات وهذه كانت رغبتنا قبل التفكير في استضافة كأس العالم للأندية".

وتابع: "لكي تستضيف جنوب إفريقيا كأس العالم للأندية، تحتاج الأمة للوصول إلى نسبة 70% من تطعيم الأفراد بلقاح فيروس كورونا".

وأضاف: "جنوب إفريقيا مدرجة حاليًا في القائمة الحمراء من قبل بريطانيا العظمى، وسيأتي إلينا تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا وهو عائق كبير بالنسبة لاستضافة تلك البطولة".

واختتم البيان: "لذلك، قرر الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم ألا يتقدم بعرض رسمي لاستضافة هذا الحدث".