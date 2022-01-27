تعافي أسما شريف منير من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة أسما شريف منير عن تعافيها من فيروس كورونا ( كوفيد – 19)، وذلك بعد عدة أيام من إصابتها بهذا الفيروس الخبيث.

دوت الخليج يرصد تعافي الإعلامية أسما شريف منير من فيروس كورونا.

أسما شريف منير بأحدث إطلالة لها

ونشرت أسما منير عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”عدد من الصور لها بإطلالة مختلفة معلقة عليها:” سلبي كورونا”.

تطورات الحالة الصحية لـ”أسما شريف منير”

كشفت الفنانة الشابة اسما شريف منير، تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، المعروف علميا باسم «كوفيد 19»، بعد أن صدمت جمهورها بفيديو تستجد بهم للدعاء لها.

ونشرت أسما شريف منير فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال خاصية استوري، لتطمأن الجمهور على صحتها، قالت فيه: “بقيت أحسن كتير، وهعمل مسحة بكرة، وان شاءالله تكوني سلبية، كنت مدرمغة ومتضايقة، لكن أنا في الحقيقة قوية، بسااعد نفس، وقومتها قولتلها اي الهبل اللي انتي فيه ده، قومي كدة وهتبقي أحسن”.

وتابعت: «قولتلها عندك حاجات كتير حلوة في الدنيا لازم تشوفيها وتعشيها، وانا مش بعرف استسلم الاحساس الوحشة، فالنهاردة أنا فوقت وحسيت إني كويسة».

واختتمت اسما شريف منير الفيديو، بشكر جمهورها، مشوقة متابعيها لأعمال جديدة قادمة من المقرر أن تفاجئهم بها.

إصابة حفيدة شريف منير

أعلنت الفنانة أسما شريف منير عن إصابة أبنتها لارا بفيروس كورونا المستجد، وكتبت أسما شريف منير بخاصية "الاستوري" عبر صفحتها على "انستجرام" قائلة:" لارا بنتي كمان إيجابي كورونا، ربنا ستر".

كشفت الفنانة الشابة اسما شريف منير، تطورات الحالة الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونشرت أسما شريف منير فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال خاصية استوري، لتطمأن الجمهور على صحتها، قالت فيه: "بقيت أحسن كتير، وهعمل مسحة بكرة، وان شاءالله تكوني سلبية، كنت مدرمغة ومتضايقة، لكن أنا في الحقيقة قوية، بسااعد نفس، وقومتها قولتلها اي الهبل اللي انتي فيه ده، قومي كدة وهتبقي أحسن".

وتابعت: "قولتلها عندك حاجات كتير حلوة في الدنيا لازم تشوفيها وتعشيها، وانا مش بعرف استسلم الاحساس الوحشة، فالنهاردة أنا فوقت وحسيت إني كويسة".

واختتمت اسما شريف منير الفيديو، بشكر جمهورها، مشوقة متابعيها لأعمال جديدة قادمة من المقرر أن تفاجئهم بها.

أسما شريف منير تدخل في عمل فني جديد

وكانت تعاقدت أسما شريف منير على عمل فني جديد، حيث نشرت صور لها وهي تقوم بالإمضاء على عقد العمل، وكتبت: "هعلن قريب إن شاء الله.. الحمد لله يارب.. بجد متحمسة جدا".