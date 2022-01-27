/675618/علاء-قريطم-العلاقات-المصرية-الاماراتية-عميقة-الجذور-وزيارة-السيسي-تعكس-دعم-مصر-الراسخ-لها

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة الجذور تستند على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة وتحظى الدولتين لمكانة دولية خاصة فى ضوء ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.

دوت الخليج

وثمن النائب علاء قريطم ، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإماراتية أبو ظبي ولقائه شقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوطبي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ،تعد بمثابة رساله واضحه الي كل من يحاول تهديد الامن القومي العربي وخاصة دول الخليج . واضاف النائب علاء قريطم، ان الرئيس السيسي حرص علي تأكيد الموقف المصري وأن الدفاع عن دول الخليج هو دفاع عن الامن القومي العربي ضد اي تهديدات خارجيه أو من دول الجوار التي تحولت تحركاتها الي شوكه في ظهر الوطن العربي .

علاء قريطم :العلاقات المصرية الاماراتية عميقة الجذور وزيارة السيسي تعكس دعم مصر الراسخ لها

وقال عضو مجلس النواب ،ان زيارة الرئيس السيسى للإمارات تعكس موقف مصر الراسخ في دعم الدولة الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير ، ودعم استقرارها وكذلك تأكيد تضامن مصر حكومة وشعبًا مع دولة الإمارات الشقيقة.

وأوضح قريطم ، أن مصر والإمارات قادرتان على إعادة وضبط الاستقرار مرة أخرى للمنطقة سياسيا واقتصاديا لأن استقرار الإمارات اقتصاديا وأمنيا ينعكس إيجابيا على الوضع العربي لأنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي،قائلا " أن مصر لديها دورًا تاريخيًا ومسئولية تجاه العالم العربي واهتمام خاص بقضايا المنطقة،.