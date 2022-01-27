جامعة كفر الشيخ : الكشف على 1533 حالة والعلاج بالمجان خلال قافلة طبية

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة كفر الشيخ واللجنة الطبية العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، قافلة طبية موسعة فى قرية "الحمراوى" والقرى المجاورة التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك لعلاج المرضى غير القادرين فى مختلف التخصصات، وذلك فى مدرسة الحمراوى للتعليم الأساسى.





وذكرت الجامعة، فى بيان لها، اليوم الخميس، أن القافلة الطبية ضمت تخصصات "العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء" وطب الفم والأسنان، حيث تقدم القافلة خدماتها العلاجية على نفقة الدولة، بإشراف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور رضا صالح، وعميد كلية الطب البشرى الدكتور طه إسماعيل، ومدير عام المشروعات البيئية بقطاع البيئة بالجامعة نافع حمادة على، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عبدالرزاق دسوقى، إن تنظيم القافلة يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارًا لجهود الجامعة فى المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالى المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع عدة جهات.

وأوضح دسوقى أن القافلة قامت بالكشف على 1533 مريضا، وتضمنت أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض؛ لقياس نسبة السكر فى الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم، وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال فى العناية الشخصية والتغذية السليمة، مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكرى والضغط وكيفية العناية بالقدم السكرى وأنيميا الأطفال، وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال فى التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية.