منتخب إيران أول المتأهلين من آسيا إلى كأس العالم 2022

تأهل منتخب إيران رسميا الى نهائيات كأس العالم إثر تغلبه بنتيجة 1-0 على نظيره العراق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب "آزادي" في العاصمة طهران، ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

جاء هدف منتخب إيران عن طريق اللاعب مهدي طارمي في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز اقتنص منتخب إيران صدارة ترتيب المجموعة من أنياب كوريا الجنوبية بعدما استطاع الوصول الى النقطة التاسعة عشر بفارق نقطتين عن العملاق الأسيوي الذي يقوده نجم توتنهام هيونج مين سون.

بينما يتواجد منتخب العراق في المركز قبل الأخير في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط فقط.

وتأهل منتخب إيران للمرة السادسة لنهائيات كأس العالم ، بعدما سبق له المشاركة في نهائيات 1978 و1998 و2006 و2014 و2018

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وجاء ترتيب المجموعة كالتالي..

إيران - برصيد 19 نقطة.

كوريا الجنوبية - برصيد 17 نقطة.

الإمارات العربية المتحدة - برصيد 9 نقاط.

لبنان - برصيد 5 نقاط.

العراق - برصيد 4 نقاط.

سوريا - برصيد نقطين.