شاهد لاعبي المنتخب داخل حمام السباحة قبل بدء الاستعداد لمواجهة المغرب.. فيديو

قام المنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة كيروش، بتدريبات بدنية صباح اليوم، للاستعداد لمباريات الدور الربع النهائي، بكاس امم افريقيا، أمام منتخب المغرب.

وحرص لاعبو منتخب مصر علي القيام بتدريبات استشفائية صباح اليوم الخميس، داخل حمام السباحة بمقر الاقامة بمدينة دوالا الكاميرونية، قبل التوجه الى مدينة ياوندى بعد قليل لبدء الاستعداد لمباراة المغرب فى ربع نهائى أمم افريقيا.

وأدى المنتخب الوطني تدريبا بدنيا واستشفائيا قبل ظهر اليوم، في مقر اقامة الفريق بدوالا، حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، الأولى تضم الذين شاركوا في المباراة ، حيث أدوا تدريبا استشفائيا في حمام السباحة بينما أدت المجموعة الثانية تدريبًا بدنيا.

شارك في المران جميع اللاعبين ، فيما عدا محمد الشناوي الذي أصيب خلال مباراة الأمس، فيما أظهرت الآشعة التي أجريت له صحة تشخيص اصابته بشد في العضلة الخلفية تستوجب برنامجًا علاجيًا متكاملًا ، فيما أظهرت الآشعة أن إصابة حمدي فتحي اجهاد في العضلة الضامة .