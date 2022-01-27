سموحة يُسقط الأهلي بثلاثية ويُطيح به من كأس رابطة الأندية

فاز فريق سموحة على الأهلي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس،علي ملعب استاد برج العرب في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة.

وأرتكب لاعبي الأهلي أخطاء دفاعية قاتلة تسببت في تلقيه خسارة ثقيلة من سموحة ليفقد فرصة المنافسة على بطولة كأس رابطة الأندية ويودّع البطولة المستحدثة ، فيما احتل سموحة قمة المجموعة الثانية بـ7 نقاط.

ورغم أن الأهلي خاض مباراة اليوم بلاعبيه الأساسيين الذين غابوا عن المباريات الثلاثة الماضية وشارك خلالها الشباب إلا أن الأهلي سقط بشكل قاسً أمام سموحة.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : علي لطفي ، ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمود وحيد ، حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسيوني وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ، بيرسي تاو.

بدأ الاهلي المباراة بضغط هجومي عن طريق ميكسوني وبيرسي تاووأفشة مع دفاع محكم من جانب فريق سموحة الذي فرض رقابة صارمة على لاعبي الاهلي.

واصل الأهلي الضغط على الفريق السكندري لكن اللمسة الأخيرة حالت دون التسجيل لكن هجمات سوحة شكلت خطورة حقيقة على مرمى على لطفي ، ونجح الفريق السكندري في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 26 عن طريق محمد عبد العاطي.

حاول الاهلي تسجيل هدف التعادل وضغط بكل قوة لكن بعشوائية وأهدر ميكسوني فرصة هدف محقق في أخر دقيقة من الشوط الأول لينتهي هذا الشوط بتأخر الاهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط حماسية من جانب سموحة وتراجع الأهلي ولاعبيه الذين غابت عنهم الخطورة والحماسية وأستغل سموحة تراجع الأهلي الواضح وسجل هدفين مُتتاليين عن طريق عبد الكبير الوادي الذي أستغل الدفاعات المفتوحة في الأهلي وسجل هدفين في الدقيقتين 48 و51.

وخرج ميكيسوني وشارك وليد سليمان بدلاً منه في الدقيقة 57، واجرى موسيماني ثلاثة تغييرات فعة واحدة بنزول زياد طارق وأحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي بدلاً من حسين الشحات وأفشة وبيرسي تاو على التوالي.

وحاول الاهلي تسجيل هدف لتحسين الصورة والغى الحكم هدف تسلل سجله وليد سليمان بعدها ينتهي اللقاء بفوز سموحة بثلاثية نظيفة.