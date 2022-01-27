عبد القادربـ«ندوة دوت الخليج»:نصيب المواطن ثقافيًا« 76قرشًا..وده حرام»..«رئيس الوزراء قالى عن مشكلة الكهرباء بالفرافرة... فيه حكومة عربية كان هدفها يكون عندها كهربا 9ساعات فقط دون انقطاع»

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تحدث النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، فى الجزء التانى من ندوة موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، عن نصيب المواطن المصرى من موازنة الثقافة المصرية والتى لا تتجاوز الـ76قرشًا،مؤكدا على أن مصر بحاجة إلى العناية الإلهية وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لنكون أمام مشروع قومى بشأن الوعى وتحقيق استراتيجية كاملة بشأنه.

دوت الخليج

النائب تامر عبد القادر تحدث أيضا بندوة موقع دوت الخليج والتى أدارها الزميل محمود فايد، عن جهوده فى محافظة الوادى الجديدة بالتعاون مع الأجهزة المحلية المعاونة، وتحقيق نجاحات على أرض الواقع على مستوى البنية التحتية والطرق وأيضا أنشاء مستشفى متكامل، كاشفا عن لقاء تم بينه وبين د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بشأن أزمة الكهرباء فى مدينة الفرافرة وعدم ضمها حتى الآن لشبكة الكهرباء الموحد، مشيرا إلى أن د. مدبولى ذكر له حديث مع دار بينه وبين رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتى حيث كان ميقاتى يقول له أن مستهدف حكومته أن تنهى أزمة الكهرباء من خلال استمراراها فى اليوم لمدة 9ساعات بدون إنقطاع فى وقت محافظة الوادى الجديد وبمدينة الفرافرة تعانى من أزمة إنقطاع الكهرباء لمدة ساعتين فى اليوم ويتم التغلب على هذه الإشكالية بالماكينات.

عبد القادر بـ«ندوة دوت الخليج»:نصيب المواطن ثقافيًا« 76قرشًا..وده حرام»..«رئيس الوزراء قالى عن مشكلة الكهرباء بالفرافرة... فيه حكومة عربية كان هدفها يكون عندها كهربا 9ساعات دون انقطاع»

وأكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، بأن نصيب الفرد والمواطن المصرى فى موازنة الثقافة فى مصر«76قرشًا»، وهو ما يمثل إشكالية كبيرة و«حرام» أن يكون وضع الثقافة وموازنتها بهذا الشكل، فى وقت الدولة المصرية تواجه حرب شرسة باستخدام القوة الناعمة، حيث أن 90%من الحروب التى تواجهها الدولة هى حروب إلكترونية وحروب القوى الناعمة،ومن أجل المواجهة لابد أن أمام ميزانية داعمة فى مواجهة هذه الحروب،والثقافة من أهم وأكبر الجهات المسئولة عن تشكيل وعى المواطن،وليس الإعلام فقط،مشيرا إلى أن كل ربوع مصر بها قصور ثقافة ومن ثم لابد أن يكون لها دور مختلف فى هذه الإشكاليات، وهو الأمر الذى يتطلب بأن نكون أمام رؤى وأفكار جديدة، ومن ثم تقدمت بمقترح سيتم مناقشته بحضور وزيرة الثقافة قريبا بمجلس النواب، وأن يكون هناك استفادة من أسوار قصور الثقافة من الخارج كمثال لتنمية الموارد الذاتية،ومن ثم سيكون إطار لدعم ميزانية الثقافة وليس الإعتماد كليًا على ميزانية الدولة.

ولفت إلى أنه رغم كل هذه التحديات إلا أننا نرى مرونة كبيرة وتعاون من وزيرة الثقافة، د. إيناس عبد الدايم، وتعاون جميع قيادات الوزارة فى العمل والقيام بمهامهم على أكمل وجه،مشيرا إلى أنه يلمس ذلك على أرض الواقع، ولكن فى حدود الإمكانيات المتاحة وما توفر لهم من موارد، وخلال السنوات الماضية كان يتم الضغط من أجل دعم موارد الثقافة وزيادة الميزانية ولكن الزيادة دائما ماتكون قليله وليست بالقدر الذى نقول عليه بأننا سنعمل مشروع ضخم لإعادة الوعى المصرى وهذا يحتاج العناية الإلاهية والتدخل الرئاسى. مثلما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أزمة عجز المعلمين .

عبد القادر بـ«ندوة دوت الخليج»:نصيب المواطن ثقافيًا« 76قرشًا..وده حرام»..«رئيس الوزراء قالى عن مشكلة الكهرباء بالفرافرة... فيه حكومة عربية كان هدفها يكون عندها كهربا 9ساعات دون انقطاع»

أيضا تحدث النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن الانطلاق السنوى لمعرض الكتاب ومدى رضاءه عن حالة الوعى لدى المواطن المصرى، مؤكدًا على أن حالة التنسيق ما بين أجهزة الإعلام والثقافة لا يتم بالشكل المرجو منه، بالرغم من أن البرلمان أصدر العديد من التشريعات الجديدة، حيث إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وبلا شك لهم العديد من الإنجازات وتحركاتهم على أرض الواقع، ولكن تظل أزمة تشكيل الوعى،للمواطن المصرى هى الأزمة الحالية التى لم تحظى بالنصيب المناسب من الإهتمام، وبالتالى لابد من تكاتف الجهود من الهيئات الإعلامية ووزارة الثقافة والأوقاف لوضع استراتيجية كاملة لإعادة تشكيل وعى المواطن المصرى.

وتطرق النائب تامر عبد القادر فى حديثه لجهود الدولة المصرية فى التنمية وخاصة على مستوى البنية التحتية وخاصة تطوير منظومة السكة الحديد، مؤكدا على أنه قبل أن يكون نائب فهو صحفى، ويتابع عن قرب ملف النقل، وما كان يتعرض لهم من انتهاكات وأختراقات وظلم بشكل كبير، مشيرا إلى أن يتذكر بإحدى إجتماعات لجنة النقل بمجلس النواب، حيث كانت المناقشات لإتفاقية بشأن استيراد لعربات السكة الحديد من إحدى الدول،وتحدثت مع الفريق كامل الوزير بشأن أمنياته داخل الإتفاقية وهو استعانة وزارة النقل بشركة" سيماف" لإنتاج عربات السكة الحديد، وهى كانت أكبر الشركات والمصانع لإنتاج خطوط السكة الحديد فى القرن الماضى ولكن للآسف هذه الشركة تدهورت وحاله لم يعد الأفضل، وأصبحنا نستود كل شيئ من الخارج،إلا أن الفريق كامل الوزير قاطعنى بقوله« أنت جيت على الجرح وأنا لسا مبلغ الرئيس السيسى عشان نقدر نستغل المصنع بشكل مختلف» وطالبت الفريق كامل الوزير بضرورة الإهتمام بهذا المصنع من أجل أن نعتمد عليه بشكل كامل فى تصنيع خطوط السكة الحديد فى مصر.

وأكد أيضا بأن مجلس النواب يدعم بقوة كل التحركات التى تقوم بها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية، وأيضا جهود تطوير منظومة السكة الحديد، ونرى مشروعات عملاقة بهذه المنظومة حيث المونوريل،والقطار السريع،والطفرة الكبيرة بمترو الأنفاق، مشيرا إلى أن ما يحدث بهذه المنظوفة تفكير حقيقى خارج الصندوق، مشيرا إلى أن مصر تشهد طفرة أيضا على مستوى البنية التحتية بمختلف المحافظات.

عبد القادر بـ«ندوة دوت الخليج»:نصيب المواطن ثقافيًا« 76قرشًا..وده حرام»..«رئيس الوزراء قالى عن مشكلة الكهرباء بالفرافرة... فيه حكومة عربية كان هدفها يكون عندها كهربا 9ساعات دون انقطاع»

لقاء النائب تامر عبد القادر، بموقع دوت الخليج تطرق أيضا لقضايا الإعلام ومستقبل الصحافة فى مصر، مؤكدا على أن المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاء الهيئة، يقومون بدور فعال من أجل تطوير الصحف القومية حتى تواكب الواقع وتطوراته، مشيرا إلى أنه مع كل فترة ، خاصة فى ظل بيئة التكنولوجيا والبيئة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الصحافة الورقية وخاصة القومية المملوكة للدولة تتعرض لظلم كبير جدا،وكان لهم دور كبير سواء فى ثورة 25 يناير أو 30 يونيو ومدى الدور المختلف الذى كانت تقوم بها الصحافة القومية من أجل الدولة الوطنية، مشيرا إلى أنه عند مناقشة تشريعات الإعلام الجديدة فى الفصل التشريعى الأول قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق بأن إتجاه تخصيص المؤسسات الصحفية القومية كان قائم بدستور 2014 وكان ردى عليه بأنه مخطأ من يعتقد أن إعلام رؤوس الأموال يمكن أن يصبح ظهيرًا للدولة،ومن ثم فى ضوء الاستهداف المستمر للدولة المصرية لابد أن يتم التطوير للصحف القومية خاصة أنها الظهير الأساسى للدولة على المستوى الحكومة، وهذا لا يمنع من وجود أداء مختلف من مؤسسات الإعلام الخاص مثل الشركة المتحدة للإعلام وهى تجربة ناجحة ووطنية وتقوم بدورها الوطنى،مشيرا إلى أن تطوير الصحف القومية ومواكبة العصر الإلكترونى مشيرا إلى أنه من أجل هذا التطوير أصريت بأن يكون ضمن تشريعات الإعلام الجديدة قدرة المؤسسات القومية على الاستثمار فى أراضيها من أجل موارد ذاتية أكبر تدعم رسالتها فى وقت كان النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام ورفض هذا الإصرار إلا أنه مع الطرح بالجلسة العامة تمت الموافقة، وهو ما نرى نتائجه على أرض الواقع الآن والجهود التى تتم استثماريا فى الصحف القومية وتتحول من الخسارة للمكسب.

وفيما يتعلق بجهوده الميدانية فى دائرة الوادى الجديد، مؤكدا على أن محافظة الوادى الجديد مترامية الأطراف وهى 460ألف كيلوا متر مربع وتعتمد على الزراعة ومودرها الوحيد من الزراعة هى مياه الأمطار،ولم يصل نهر النيل لها، وللآسف أيضا السكة الحديد لم تصل للوادى الجديد، والنقل البرى هو الوسيلة الوحيدة بجان بطائرة لمرتين فى مطار الخارجة أسبوعيًا،وللآسف المسافات بعيدة جدا داخل المحافظة،بين المراكز وبعضها البعض،وهى على حدود 8محافظات،ومن ثم توفير الخدمات يكون من الصعب جدا،ومنذ دخول المجلس فى 2016 تم العمل على أكثر من ملف،منها ملف الصحة والطرق،فى الوقت الذى يوجد بالمحافظة العديد من الموارد التى لم تستغل بالشكل المطلوب بعد،وتجعل مصر أغنى دولة فى العالم،حيث مناطق آثرية وسياحية حيث آبار كبريتية لم تعلم عنها الدولة أى شيئ،ويأتى لها الأجانب من مختلف دول العالم ومن السهل استخدامها بالسياحة العلاجية،ومناطق سياحية خلابة جدا مثل الصحراء البيضاء،وغيرها من الموارد الطبيبعة من الفوسفات وكبرتيت الحديد ولكن حتى اليوم المورد الوحيد الذى تعمل عليه الدولة هو الفوسفات من خلال شركة فوسفات مصر،ولكن باقى الموار لم تستغل.

وفيما يتعلق بجهوده فى دعم شبكة الطرق بالوادى الجديد أكد بأن الأهالى فى الداخلة كان لديهم حلم بطريق يربط مدينة الداخلة بمدينة منفلوط، منذ أكثر من 40عاما، خاصة أنه يوفر مسافة نحو 200كيلو، بتكلفة مالية تتجاوز الـ2مليار، ونجحت فى أن يتم إدراجه بالخطة على مدار 3سنوات وسيتم الانتهاء خلال الفترة المقبلة، بخلاف منظومة الطرق الأخرى،مثل طريق أسيوط الفرافرة، وأيضا بالتنسيق مع المحافظة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تأهيل الطريق الرابط بين الداخلة وشرق العوينات وأيضا ربط شرق العوينات بتوشكى أقصى الجنوب حتى الوصول للجيزة دعما لبيئة الاستثمار بالوادى الجديد، وأيضا نجحت فى إنشاء مستشفى جديد بمدينة الداخلة بتكلفة مالية نحو 500مليون جنيه وسيكون بها مهبط إسعاف طائر دعما للسياحة ووجود السائحين.

ولفت أيضا إلى أنه يعمل حل أزمة الكهرباء بمدينة الفرافرة، خاصة أنه لم يتم دخولها على الشبكة القومية للكهرباء حتى اليوم، ويتم بذل العديد من الجهود من خلال ماكينات من شأنها أن تستمر الكهرباء دون إنقطاع حيث كانت فى الصيف الماضى تمثل أزمة كبيرة وكانت الإنقطاعات تصل حتى ساعتين فى اليوم وبجهود الماكينات تصل أعمال الإنقطاع لمدة نصف ساعة فى اليوم فقط، وطالبت د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحل هذه الإشكالية خاصة أنه لا يجوز أن تتم هذه التنمية بمحافظة الوادى الجديد وتوجد مشكلة بالكهرباء لإحدى المدن الرئيسية فيها وهى مدينة الفرافرة،وليست موجود بالشبكة الموحدة وتعانى من أزمة كهرباء مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بأن حل هذه الإشكالية يتكلف نحو 5مليار جنيه بعد مراجعة وزير الكهرباء،متابعا:" رئيس الوزراء فى ضوء حديثه معى بشأن هذه المشكلة تحدث أيضا عن نقاش دار بينه وبين رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتى حيث كان الأخير يتحدث معه بأن إحدى الخطط لديه فى الحكومة المستهدف بأن يصل استمرار الكهرباء لمدة 9ساعات فى اليوم دون إنقطاع"، مشيرا إلى أن مدبولى أكد له بأن دولة كبيرة تحلم بأن يكون استمرار الكهرباء لمدة 9ساعات ومدينة الفرافرة الانقطاع بها لمدة ساعتين ويتم حلها بالماكينات ومن ثم الوضع مختلف والتنمية قادمة لا محالة والتغلب على كل الإشكاليات مع توفير الموارد.