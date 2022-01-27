/675623/تجاهل-محمد-صلاح-وبطاقة-حمراء-تغيب-عن-مباراة-مصر-وكوت-ديفوار

شهدت مباراة مصر كوت ديفوار، ليلة أمس على خطأ فادح من حكم المباراة، والتي لم يلتفت له بالرغم من الأداء الممتاز الذي قدمه جاك نادالا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

خرج جاك نادالا حكم مباراة مصر وكوت ديفوار، باللقاء لبر الأمان طوال الأحداث، على الرغم من توجه المباراة للوقت الإضافي وركلات الترجيح، إلا أنه لا يوجد من هو معصوم من الخطأ.

غابت على الطاقم التحكيمي في مباراة كوت ديفوار ومصر، البطاقة الثانية لمدافع الأفيال سيمون ديليه، والتي جاتءت الأولى في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، والدقيقة الـ 112 من عمر اللقاء.

توجه محمد صلاح قائد المنتخب للحكم ليذكره بأنها البطاقة الثانية للمدافع، وله البطاقة الحمراء، ولكن نادالا لم يوجه له أي اهتمام.

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار

حقق منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، ضمن مبارات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وتعتبر مواجهة الفراعنة أمام الأفيال تمثل بشرة خير قبل المواجهات القادمة، نظراً لأن كوت ديفوار تكون دائما مفتاح الفراعنة للفوز بكأس الأمم دائما.

مصر أمام كوت ديفوار

وحقق منتخب مصر الفوز بعدد 4 كؤوس أفريقية من قبل عندما واجه كوت ديفوار في البطولة في كأس أمم أفريقيا.

المواجهة الأولى كانت في بطولة 1986 وتوجت مصر باللقب القاري، أما المواجهة الثانية كانت في عام 1998 وحقق مصر اللقب.

ثم المقابلة في نهائي كأس أمم أفريقيا في نهائي 2006 والتواجد في دور المجموعات أيضا، وأخيراً في عام 2008 في الدور قبل النهائي وتحقيق الفوز برباعية قبل الفوز باللقب القاري السادس.

مصر في ربع النهائي

وصعدت مصر أمس على حساب كوت ديفوار منذ قليل في دور الـ 16 لكأس أمم افريقيا وتتجه لمواجهة المغرب في دور الـ 8.

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر بعد الفوز المستحق أمام كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وتواصل وزير الشباب والرياضة مع أعضاء بعثة منتخب مصر وقام بتهنئة البعثة على الأداء الكبير أمام كوت ديفوار وأرسل تحياتة لجميع اللاعبين، وأشاد بروح اللاعبين العالية والمعنوية والأداء الرجولة خلال البطولة، متمنياً التوفيق في المواجهة القادمة أمام منتخب المغرب الشقيق.