/675624/سموحة-يضرب-الأهلي-بثلاثية-نظيفة-بكأس-الرابطة

انتهت أحداث المباراة بين الأهلي وسموحة، بتقدم الأخير بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

دخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام سموحة، بكامل قوتة المتواجده في القلعة الحمراء في الفترة الحالية لمحاولة تحقيق أول فوز له في البطولة، بعد غياب الإنتصار مع ناشئين النادي، ولم يتمكن الفريق الأول من تحقيق ذلك.

أهداف سموحة في شباك الأهلي

ضرب سموحة بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 27 من عمر اللقاء، عن طريق محمد عبد العاطي، من خلال مجهود فردي من صديق كالابا في إختراق منطقة جزاء النادي الأهلي أتبعه بتمريرة هيأت الكرة لزميله محمد عبد العاطي في مواجهة المرمى ليسدد كرة أرضية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

سجل عبد الكبير الوادي ثاني أهداف المباراة في الدقيقة الـ 48 من عمر اللقاء، من خلال انطلاقة سريعة من صديق كالابا على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء بإتجاه عبد الكبير الوادي المتمركز دون رقابة دفاعية في مواجهة المرمى ليسدد الكرة مباشرة داخل الشباك.

وضرب سموحة بالهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الـ 51 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الكبير الوادي والثاني له في المباراة، من خلال تمريرة بينية عن طريق صديق كالابا لزميله عبد الكبير الوادي المتمركز داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة دفاعية ليسدد الكرة بسهولة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

بهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز السادس والأخير في البطولة، برصيد ثلاثة نقاط، فيما يحتل سموحة صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

تشكيل سموحة في المباراة:

في حراسة المرمي: الهاني سليمان

خط الدفاع:الدفاع : خالد عبد الفتاح - رجب نبيب - أحمد رمضان بيكهام - محمد شكري

خط الوسط:محمود حليمو - محمد كناريا - محمد عبد العاطي

خط الهجوم:اليا سيلا – صديق أوجولا – عبد الكبير الوادي

تشكيل الأهلي امام سموحة:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة –ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات.

خط الهجوم: احمد عبد القادر – لويس ميكوسوني – بيرسي تاو.