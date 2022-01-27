/675627/حسام-عبد-الغفار-يكشف-معلومات-هامة-حول-عقار-ملنوبيرافير

كشف قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة،عن معدل دخول المستشفيات بنسبة لمرضى كورونا، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الاصابات، موضحا أنه اننا في صدد ارتفاع في اعداد الاصابات بسبب المتحور الجديد الذي يملك سرعه في الانتشار، مشييرا إلى انه بالنسبة لارتفاع الاصابات إلا نسبة دخول المستشفيات غير كبيرة.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفيه علبر برنامج اليوم، المذاع على فضائية دي ام سي، مشيرا إلى وجود وسيلة لتقليل معدلات الاصابات ألا وهي التطعيم والاجراءات الاحترازية، قائا:” درهم وقاية خير من قنطار علاج”.

الفئات المستحقة لعقار ملنوبيرافير

وعن علاج ملنوبيرافير، نوه أنه عقار فموي يستخدم لعلاج الحالات بالعقار الجديد لعلاج أعراض كورونا، هو مضاد للفيروسات ويتم أخذه في الأيام الأولى من الإصابة ، للمصابين بنقص المناعة وكبار السن، حيث يتم استخدامه بالمستشفى تحت إشراف طبى، مشيرا إلى ان هذه المرحلة ستشهد توفيره في المستشفيات فقط.، حيث يتم استيراده مادة خام ويتم تصنيعه في مصر.

حسام عبد الغفار يكشف معلومات هامة حول عقار ملنوبيرافير

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أنه تم تطعيم ما يقرب من 42 % ونحتاج إلى الوصول قبل الربع الثاني من هذه السنة إلى 70%.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1870 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 349427 حتى اليوم.

الصحة: تسجيل 1910 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 29 حالة وفاة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 349427 وخروجهم من المستشفيات

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 415468 من ضمنهم 349427 حالة تم شفاؤها، و 22460 حالة وفاة.