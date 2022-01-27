/675628/موسيماني-الأهلي-في-موقف-صعب-متبقي-9-أيام-على-كأس-العالم

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عقب خسارته أمام سموحة بثلاثية نظيفه، ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " لازم أعد اللاعبين عشان مباريات كأس العالم، وهما مش جاهزين في الوقت الحالي، لذلك ظهرنا بهذا الشكل خلال مباراة اليوم أمام سموحة، ولكن ليس هذه عذر".

وأضاف: " أفتقدنا 2 من أهم اللاعبين مؤخراً مع منتخب مصر محمدالشناوي وحمدي فتحي بالإضافة إلى أكرم توفيق في بداية البطولة، لازم أحافظ على الموجودين معايا دلوقتي".

وزاد: " احنا في موقف صعب، باقي 9 ايام على كأس العالم، اللاعيبة لسه مش جاهزين، وانا بجهزهم الأن من خلال مباريات كأس الرابطة".

وأختتم قائلاً:" اللاعيبة الأساسية مش متواجدين، احنا أمام أمر واقع، لازم ألعب بالمتاح أمامي، الذي لعبت بهم مباراة سموحة".

سموحة يضرب الأهلي بثلاثية نظيفة بكأس الرابطة

انتهت أحداث المباراة بين الأهلي وسموحة، بتقدم الأخير بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

دخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام سموحة، بكامل قوتة المتواجده في القلعة الحمراء في الفترة الحالية لمحاولة تحقيق أول فوز له في البطولة، بعد غياب الإنتصار مع ناشئين النادي، ولم يتمكن الفريق الأول من تحقيق ذلك.

أهداف سموحة في شباك الأهلي

وضرب سموحة بالهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الـ 51 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الكبير الوادي والثاني له في المباراة، من خلال تمريرة بينية عن طريق صديق كالابا لزميله عبد الكبير الوادي المتمركز داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة دفاعية ليسدد الكرة بسهولة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

بهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز السادس والأخير في البطولة، برصيد ثلاثة نقاط، فيما يحتل سموحة صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

ضرب سموحة بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 27 من عمر اللقاء، عن طريق محمد عبد العاطي، من خلال مجهود فردي من صديق كالابا في إختراق منطقة جزاء النادي الأهلي أتبعه بتمريرة هيأت الكرة لزميله محمد عبد العاطي في مواجهة المرمى ليسدد كرة أرضية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

سجل عبد الكبير الوادي ثاني أهداف المباراة في الدقيقة الـ 48 من عمر اللقاء، من خلال انطلاقة سريعة من صديق كالابا على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء بإتجاه عبد الكبير الوادي المتمركز دون رقابة دفاعية في مواجهة المرمى ليسدد الكرة مباشرة داخل الشباك.