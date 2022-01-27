/675630/نادي-الشيخ-زايد-يكرم-أسر-شهداء-الشرطة-في-عيدهم-السبعين

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بالذكري ٧٠ لعيد الشرطة المصرية، وذلك بحضور نخبة من الإعلاميين، وأعضاء مجلس الإدارة، المحاسب أحمد عبد الباقى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفي هشام سلطان أمين الصندوق والدكتورة سحر حمدى عضو مجلس الإدارة، والمحاسب ايهاب اسماعيل، عضو مجلس الإدارة، والمحاسب شريف عبد الرحمن، عضو مجلس الإدارة، والمهندس على بدر، المدير التنفيذي لنادي الشيخ زايد، ولفيف من أعضاء الجمعية العمومية، وكوكبة من الإعلاميين أبرزهم الشيف شربيني. وبدأت الاحتفالية بآيات من ذكر الله الحكيم ثم تلاها السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وعرض للفرق من الأطفال والمجموعات المشاركة في الاحتفالية.

نادي الشيخ زايد يُكرم أسر شهداء الشرطة في عيدهم السبعين

وتضمنت الاحتفالية، عرض لفرقة الموسيقى العسكرية والسلام الجمهوري وتم تقديم فقرات الحفل بعزف لأهم الأغاني الوطنية، وخلال الاحتفالية، تم تكريم لاعبات ولاعبي الجمباز الحاصلين على الميداليات الذهبية في البطولات المختلفة، كما تم تكريم أسر وأبناء شهداء الشرطة. وكرم مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، أسر شهداء الشرطة أبرزهم أسرة الشهيد المقدم عبد الرحمن عادل، وأسرة الشهيد ضياء فتوح. وخلال الحفل هنأ المحاسب أحمد عبد الباقى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، رجال الداخلية معرباً فيها عن تقديره لدور الشرطة المصرية في الدفاع عن مصرنا الحبيبة. موجها رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على ما قدمه تجاه الوطن والحفاظ عليه بجانب ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في كافة المجالات، مؤكدا على دعم مجلس الإدارة والجمعية العمومية للقيادة السياسية، والوقوف خلفها لاستكمال مسيرة الإنجازات التى تشهدها مصر حاليا.

نادي الشيخ زايد يُكرم أسر شهداء الشرطة في عيدهم السبعين

وأكد عبد الباقي، على أهمية التواصل المستمر مع أهالينا من الأبطال وأسر الشهداء الأوفياء ومصابي العمليات الإرهابية، وفاءً وعرفاناً وتقديرًا لدورهم في خدمة الوطن والدفاع عنه، مشيرًا إلى أن "نادي الشيخ زايد حريص على الالتقاء بهم والذي يمثل دافعاً ونستلهم منه روح الفداء، وأن الوطن هو الكلمة التي تستحق أن نموت لأجلها"، لافتا إلى أنه "رغم الصعوبات التي تواجه الوطن في الوقت الراهن إلا أن معركة التعمير والبناء تسير بخطى سريعة ومدروسة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأكد الكاتب الصحفي هشام سلطان امين الصندوق، أهمية إحياء احتفالية عيد الشرطة لتعميق قيم الولاء والانتماء وتخليدا لذكرى عيد الشرطة وأبطالها الأوفياء، مؤكدا على ضرورة بناء الإنسان وقدرة الدولة المصرية بجيشها وشرطتها على تحدى الصعاب والتغلب على الأزمات التى هددت دولتنا، والحفاظ على العدل والسلام لتحقيق التنمية والازدهار وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، موجها التحية لكل شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا دماءهم حفاظا على مقدرات ومكتسبات هذا البلد العظيم. من جهتها، قالت، الدكتورة سحر حمدي عضو مجلس الإدارة إن الاحتفال بذكرى العيد ال٧٠ لأبطال الشرطة يمثل يوم الوفاء لمن قدموا أرواحهم في سبيل الله، وأن أرفع المنازل عند الله هي منازل الشهداء بعد النبيين، وأن الشهيد يُشفع لسبعين من اهله، مؤكدة أن دماء الشهداء وتضحياتهم ستظل دوما محل اهتمام القيادة السياسية، والتي تحرص على تكثيف التواصل بأسر الشهداء وذويهم وتبذل كل ما في وسعها لدعمهم ورعايتهم.

نادي الشيخ زايد يُكرم أسر شهداء الشرطة في عيدهم السبعين

وفي نهاية الحفل كرم مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، أسر الشهداء من الجيش والشرطة اعترفا بما ما قدموا شهداء مصر الأبرار، من أجل الوطن والحفاظ على وحدته، وأن تضحياتهم سيظل يتذكرها التاريخ ويتعلمها الأجيال على مدار السنوات المقبلة، مؤكدة على دعم القيادة السياسة وثقة الشعب المصري في الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استقرار الوطن وتنميته واستكمال ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في كافة المجالات.