محافظة الجيزة : رفع 900 طن مخلفات من قطع أراضى فضاء فى حدائق الأهرام

جدة - نرمين السيد - وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل وحى الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أى تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضى الفضاء محل شكوى المواطنين، إضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.
وأكد محافظ الجيزة فى بيان اليوم، أنه تم رفع 900 طن تراكمات ومخلفات من قطع أراضى فضاء غير مسورة بمنطقة 94 ع وتحويلها إلى ساحات انتظار سيارات لخدمة القاطنين فى المنطقة.
وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل، حيث تم الدفع بـ 8 معدات متنوعة لرفع المخلفات من خلال 45 نقلة للمخلفات والرتش، لافتا إلى أنه يتم يومياً رصد لحالة النظافة بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أى مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.
وناشدت محافظة الجيزة أصحاب قطع الأراضى الفضاء بهضبة الأهرام بضرورة إنشاء أسوار لأراضيهم لعدم استخدامها كمأوى لإلقاء المخلفات والتراكمات.
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