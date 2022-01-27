جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وجميع القيادات الأمنية.
وقدم محافظ الإسكندرية، التهنئة لجميع رجال الشرطة البواسل وقاداتها بمناسبة الاحتفال بعيدهم، مشيدا بالدور العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية.
وأكد أن "عيد الشرطة" بمثابة تكريم بسيط للمجهود الكبير الذى بذله رجال الشرطة والظاهر على أرض الواقع، لافتا إلى أنهم قدموا أرواحهم فداء لمصر فى سبيل الحرية والاستقلال، ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار فى وطننا الحبيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.