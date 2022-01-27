محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وجميع القيادات الأمنية.

وقدم محافظ الإسكندرية، التهنئة لجميع رجال الشرطة البواسل وقاداتها بمناسبة الاحتفال بعيدهم، مشيدا بالدور العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية.

وأكد أن "عيد الشرطة" بمثابة تكريم بسيط للمجهود الكبير الذى بذله رجال الشرطة والظاهر على أرض الواقع، لافتا إلى أنهم قدموا أرواحهم فداء لمصر فى سبيل الحرية والاستقلال، ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار فى وطننا الحبيب.