محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات ويتابع أعمال النظافة بالشوارع

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، اليوم الخميس، خمس مدن لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات والاطمئنان على الحالة المرورية وذلك ضمن الجولات اليومية التى يقوم بها المحافظ بهدف تذليل العقبات والمشكلات للمشروعات الجارى تنفيذها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





واستهل المحافظ الجولة بمدينة بنها، حيث تابع أعمال الحملة التى نظمها مجلس مدينة بنها بالتعاون مع شركة مياه القليوبية لتطهير بالوعات صرف الأمطار بالشوارع بعد سقوط الأمطار أمس، وتعرض بعض البالوعات للانسداد، حيث وجه المحافظ باستمرار أعمال التطهير فى جميع الشوارع الداخلية والرئيسية تفاديا لظاهرة تجمع المياه التى تحدث فى فصل الشتاء فى بعض المناطق، موجها رؤساء المدن والأحياء بتنفيذ تلك الحملة كلا فى نطاقه.

وتابع المحافظ، الجولة بمدينة كفر شكر، حيث تفقد أعمال إزالة المبانى المتعارضة مع أعمال إنشاء طريق (بنها / المنصورة) الحر فى نطاق قرية أسنيت، حيث وجه بزيادة عدد المعدات لإنجاز الأعمال خلال يومين، مطالبا الأهالى بسرعة إخلاء المنازل الواقعة ضمن أعمال التوسعة، حيث قامت مديرية المساحة بأعمال الحصر وجارى صرف التعويضات المستحقة وفق لجنة التثمين المشكلة.

واستكمل المحافظ الجولة بحى غرب شبرا الخيمة، وتفقد عددا من شوارع الحى؛ لمتابعة أعمال النظافة والتى شملت شارع ترعة الإسماعيلية فى نطاق مستشفى الناس، ووجه برفع تراكمات القمامة الموجودة أسفل كوبرى المظلات، مشددا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة للمتقاعسين فى حالة وجود قمامة بتلك المنطقة مرة أخرى، مؤكدا على ضرورة التواجد الميدانى وضبط أى سيارة تلقى الرتش بالشوارع وتكثيف الجهود خصوصا فى أيام العطلات لرفع القمامة والرتش من الطرق الرئيسية.

كما تفقد المحافظ، عددا من شوارع حى شرق شبرا الخيمة خصوصا بمنطقة مسطرد وشارع شركات البترول وعزبة أفندينا؛ لمتابعة أعمال النظافة، ووجه برفع مستوى النظافة بالحى ومنع أى إشغالات بالطرق والتعامل بكل حزم فى هذا الملف، واتخاذ أقصى عقوبة نحو أى مواطن يتعدى على الشارع العام سواء بإلقاء القمامة أو بالإشغال أو أى من المظاهر العشوائية، مشيرا إلى أن مدينة شبرا الخيمة يتم بها عدد من المشروعات القومية التى يجب أن تتابع وأن يتم الحفاظ عليها ومن بين تلك المشروعات مشروع توسعة الطريق الدائرى ومشروع تطوير وإنشاء كورنيش بترعة الإسماعيلية.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ أعمال إنشاء 45 محلا للباعة الجائلين وللشباب تقوم وزارة الرى بإنشائها ضمن أعمال تطوير ترعة الإسماعيلية ووجه مقاول الأعمال بدفع العمل فى الإنشاءات والالتزام بالرسومات الهندسية، مؤكدا أن تلك المشروعات ستخصص للشباب من أبناء المحافظة للمساهمة فى محاربة البطالة وخلق فرص عمل لهم فضلا عن منع ظاهرة الباعة الجائلين المنتشرة بمدينة شبرا الخيمة.

وتابع المحافظ، خلال الجولة، أعمال إزالة المبانى المتعارضة مع أعمال توسعات الطريق الدائرى بالقلج بالخانكة، حيث تم إزالة معظم المبانى الموجودة بالمنطقة، وشدد المحافظ على سرعة نقل مخلفات الهدم لتسليم الطريق للشركة المنفذة، كما كلف رئيس الحى بالتواجد الميدانى بشكل دائم لتذليل أى عقبات.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد منطقة الجبل الأصفر بالخانكة؛ لمتابعة أعمال رفع التراكمات الموجودة بالمنطقة، موجها باستمرار الأعمال حتى يتم الانتهاء من جميع التراكمات الموجودة، حيث تم رفع ما يزيد عن 150 ألف طن.